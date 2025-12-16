سەرۆك بارزانی پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان و هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ دەکات

پێش 55 خولەک

سەرۆک بارزانی، پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان و خەڵکی زاخۆ و هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ دەکات.

ڕۆژی سێشەممە 16ی کانوونی یەکەمی 2025 سەرۆك مەسعود بارزانی لە ڕێی تەلەفۆنەوە لەگەڵ گۆهدار شێخۆ سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆی، پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان و خەڵکی زاخۆ و هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ کرد بەبۆنەی بەدەستهێنانی نازناوی باشترین هاندەری وەرزشی لەسەر ئاستی جیهان کە لەلایەن یەکێتی تۆپی پێی جیهانی FIFA بۆ ساڵی 2025 بە هاندەرانی یانەی وەرزشی زاخۆ بەخشرا.

سەرۆک بارزانی ئەو نازناوەی بە مێژوویی وەسفکرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ یاریزانان و یانەی وەرزشیی زاخۆ خواست.

بڕیارە ئەمشەو نوێنەری زاخۆ بەشێوەی ئۆنلاین بەشداریی لە ڕێورەسمەكەی فیفا لە دەوحەی پایتەختی قەتەر بكات و لە لایەن سەرۆكی فیفاش پیرۆزبایی لێ دەكرێت.

هاندەرانی یانەی زاخۆ لە رۆژی یاری یانەکەیان بەرانبەر یانەی حدود لە وەرزی رابردووی خولی ئەستێرەکانی عێراق، وەکو وەفایەک بەرانبەر ئەو منداڵانەی تووشی نەخۆشی شێرپەنجە بوون، هەزاران بوکەڵەیان فرێدایە ناو یاریگا، هەر ئەمەش وایکرد فیفا ئەو هەڵوێستەی هاندەرانی یانەکە بەرز بنرخێنێت و بۆ خەڵاتی زە بێست بەربژێر بکرێن.