سەرۆک بارزانی: ئاڵای کوردستان هێما و سیمبوڵێکی پیرۆزی گەلەکەمانە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی بە بۆنەی ڕۆژی ئاڵای کوردستان، لە پەیامێکدا وێڕای پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان، دەڵێت: "ئاڵای کوردستان هێما و سیمبوڵێکی پیرۆزی گەلەکەمانە و هەڵگری پەیام و خەون و ئاواتی هەموو کوردستانیانە".

سەرۆک بارزانی ئەمڕۆ چوارشەممە 17ی کانوونی یەکەمی 2025، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس پەیامەکەی بڵاوکردووەتەوە و نووسیویەتی "ڕۆژی ئاڵا لە کوردستانیانی ئازیز پیرۆز بێت".

ئاڵای کوردستان هێما و سیمبوڵێکی پیرۆزی گەلەکەمانە و هەڵگری پەیام و خەون و ئاواتی هەموو کوردستانیانە. ڕۆژی ئاڵا لە کوردستانیانی ئازیز پیرۆز بێت. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 17, 2025

په‌رله‌مانى كوردستان له‌ دانیشتنی ڕۆژی 11ی تشرینی دووەمی 1999 یاسای ژماره‌ (4)ی تایبەت بە ئاڵای هه‌رێمی كوردستانی عێراقی ده‌رچوواند، دواتر پەرلەمان به‌ بڕیارى ژماره‌ (48) لە 19 حوزەیرانی 2009 ڕۆژى 17ى كانوونى یه‌كه‌مى هه‌موو ساڵێكى به‌ ڕۆژى ئاڵاى هەرێمی كوردستانی ناساند.

ھۆکاری دیاریکردنی ئەم رۆژە بۆ 17ی کانوونی یەکەمی ساڵی 1945 ده‌گه‌ڕێته‌وه‌، كاتێك ئاڵای کوردستان لەسەر دامودەزگاکانی کۆماری كوردستان هێنرانە خوارەوە و پارێزگاریان لێکرا.