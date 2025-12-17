مونا قەهوەچی: تورکمان و مەسیحی بەشداری حکوومەت دەبن

پێش کاتژمێرێک

مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان پیرۆزبایی ڕۆژی ئاڵای کوردستان دەکات و جەخت لە گرنگیی کارا کردنەوەی پەرلەمان دەکات.

مونا قەهوەچی، ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕۆژی ئاڵای کوردستان بە کوردستان24ـی گوت، " ڕۆژی ئاڵا یادێکی بەرز و پیرۆزە، هیوادارین لە ژێر سێبەری ئاڵای کوردستان هەموو لایەنەکان بەیەکەوە بسازێن و پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە."

قەهوەچی گوتیشی: چاوەڕوانی ئەنجامی دانوستانەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەکەین، بەڵام تورکمان و کریستییانەکان وەکوو دوو پێکهاتەی نەتەوە و ئایینی هەرێم، ئامادەین بەشداریی لە کابینەی نوێی حکوومەتی کوردستان بکەین.

لە بارەی ئەگەری بەخشینی پۆستی سکرتێری پەرلەمان بە کریستیانەکان لەبری تورکمان، مونا قەهوەچی جەختی کردەوە کە ئەوان دەیانەوێت لە خولی نوێی پەرلەمانی کوردستان پێکهاتەی مەسیحییەکان ڕۆڵێکی کارایان هەبێت.

ڕاشیگەیاند"پێویستە بەرژەوەندی گشتیی بخرێتە پێش بەرژەوەندیی حزبی و ئەو لایەنانەی ئامادەن لە کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم بەشدار بن، دانووستان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان بکەن و بۆ یەک بنەما و یەک حکوومەت و یەک پەرلەمان و یەک هێزی پێشمەرگە کار بکەن."