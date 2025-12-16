ئەمڕۆ ڕۆژی ئاڵای کوردستانە
ئەمڕۆ 17ی کانوونی یەکەم، ڕۆژی ئاڵای کوردستانە لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن و دامەزراوە فەرمییەکانی هەرێمی کوردستان و لای هاووڵاتیان ئەم ڕۆژە بەرز و پیرۆز ڕادەگیرێت.
بەم بۆنەیەوە بە بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەرچەندە لە ناوەندەکانی خوێندن تاقیکردنەوەکانی وەرزی یەکەم بەڕێوە دەچێت، بەڵام بەر لە چوونە هۆڵی تاقیکردەوەکان، کاتژمێرێک تەرخانکراوە و چەند چالاکییەک بۆ بەرز ڕاگرتنی ئاڵای کوردستان بەڕێوەدەچن.
له ساڵی 1919 دکتۆر کامەران بەدرخان ھەمان ئاڵای وەك ئاڵای کوردستان نیشانی وڵاتانی ئەوروپا داوە، لە ساڵانی شهستهكانیش (کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا) لە بۆنه جیاوازهكاندا ھەمان ئاڵایان بەرزکردووهتەوە.
دوای ساڵی 1970 ڕەوەندی کوردی لە بۆنە و یادەکاندا ئاڵای كوردستانیان ههڵكردووه.
هەروەها دوای ڕاپەڕینەکەی ساڵی 1991ی باشووری کوردستانيش لەسەر بارهگای پارت و حزبە سیاسییەکان و دامەزراوە میدیاییهكان بهرزكرایهوه.
پهرلهمانى كوردستان له دانیشتنی ڕۆژی 11/11/1999 یاسای ژماره (4)ی یاسای ئاڵای ههرێمی كوردستانی عێراقی دهرچوواند، ههروهها پەرلەمان به بڕیارى ژماره (48) لە 19/6/2009 ڕۆژى 17ى كانوونى یهكهمى ههموو ساڵێكى به ڕۆژى ئاڵاى هەرێمی كوردستانی ناساند.
ھۆکاری دیاریکردنی ئەم رۆژە بۆ 17ی کانوونی یەکەمی ساڵی 1945 دهگهڕێتهوه، كاتێك ئاڵای کوردستان لەسەر دامودەزگاکانی کۆماری كوردستان هێنرانە خوارەوە و پارێزگاریان لێکرا.
دواى شهكانهوهی ئاڵای كوردستان له سهنگهرهكانی بهرگریكردن له شەڕی دژی تیرۆر، ئاڵای كوردستان له سهرجهم سهكۆ جیهانییهكان بووه سیمبولێكی ناسراو و هێمای بهرخودانی پێشمهرگهی كوردستان.
واتا و هێمای رەنگەکانی ئاڵای کوردستان:
ڕەنگی سوور: شۆڕش، خوێن رژان لە جەنگ، ئازایی، هێز، یەکسانیی.
ڕەنگی زەرد: رووناکیی، درەوشانەوە، وریایی، ئاگر.
ڕەنگی سپی: ئاشتیی، ئارامیی، ئاگربەست.
ڕەنگی سەوز: سەوزایی، وڵات، پاراستن، لاویەتی.