لە زیقار 171 پڕۆژە بە نیوەچڵی جێهێڵدراون

ئەندامێکی پارێزگای زیقار: حکوومەتی فیدراڵ تەنیا قسە دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، عەبدولباقی عەمری، ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای زیقار، دیارترین دەستکەوتەکانی حکوومەتی خۆجێیی پێشووی ئاشکرا کرد و هاوکات ڕەخنەی توندی لە ئەدای حکوومەتی ئێستا گرت.

عەمری ڕاگەیاند: "حکوومەتی پێشوو 171 پڕۆژەی پلان بۆ داڕێژراو و ئامادەی بۆ جێبەجێکردن بۆ حکوومەتی داهاتوو بەجێهێشتووە، ئەمە جگە لە کەڵەکەبوونی پارەی چاودێریی کۆمەڵایەتی بۆ ماوەی چوار ساڵ و بوونی پلانی بوژاندنەوەی زۆنگاوەکان".

ئاماژەی بەوەشدا: "لە خولی پێشوودا دۆخی دارایی شارەوانیی زیقار سەقامگیر بووە، نە مایەپووچ بووە و نە قەرزاریش، بەڵکو زیادەی دارایی هەبووە، ئەم ڕاستیانەش سەرکەوتنی حکوومەتی پێشوو دەسەلمێنن".

عەمری جەختی کردەوە: "پێویست بوو حکوومەت بەو شێوەیەی وەرگیراوە، وەک خۆی و بە یەکگرتوویی ڕادەست بکرێتەوە، نەک وەک ئەوەی ئێستا لە سەردەمی حکوومەتی ئێستای پارێزگاکەدا ڕوودەدات، کە کۆنترۆڵی دارایی لەدەستداوە و زۆربەی فەرمانگەکان بەهۆی زیادەڕۆیی داراییەوە ناتوانن قەرزەکانیان بدەنەوە". هەروەها پرسیاری لەبارەی چارەنووسی پڕۆژە وەزارییە وەستاوەکان کرد، بەتایبەتی کە "سەدان پڕۆژە وەستاون و مەترسیی لەناوچوونیان لەسەرە".

سەبارەت بە دۆخی کارگێڕی، عەمری ڕوونی کردەوە: "ململانێی ئیداری لەسەر دەسەڵاتەکان لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا، بەتایبەتی ناکۆکیی نێوان پارێزگار و جێگرەکان سەبارەت بە دابەشکردنی دەسەڵات، کاریگەریی نەرێنی لەسەر دۆخی گشتیی پارێزگاکە هەبووە".

داواشی کرد، پرەنسیپی هەڵسەنگاندنی پارێزگار لەلایەن ئەنجوومەنی پارێزگاوە هاوشێوەی هەڵسەنگاندنی یەکە ئیدارییەکان کارا بکرێت، و حکوومەتی ئێستای پارێزگاکەشی بە "حکوومەتێکی قسەی پووچ" وەسف کرد.

حەسەن دادوش، جێگری پارێزگاری زیقار بۆ کاروباری هونەری، سەرەتای ئەم مانگە پشتڕاستی کردەوە، حکوومەتی خۆجێیی هەوڵەکانی لەگەڵ وەزارەتەکانی پلاندانان و دارایی چڕکردووەتەوە بۆ دڵنیابوون لە خەرجکردنی شایستە داراییەکانی ئەو کۆمپانیایانەی لە پارێزگاکەدا کار دەکەن.

هەروەها لە مانگی نیسانی ساڵی ڕابردوودا، محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، بەردی بناغەی سێ پڕۆژەی ستراتیژیی گەورەی لە پارێزگای زیقار دانا، کە تێچووی گشتییان دەگەیشتە 2.195 ترلیۆن دینار.