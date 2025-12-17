مەسرور بارزانی: ئاڵای پیرۆزی کوردستان هێمای ئاشتی و ئاوەدانی و پێكەوەژیانە

پێش دوو کاتژمێر

بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە قەڵای هەولێر، ڕێورەسمێکی تایبەت بە ڕێزگرتن لە ڕۆژی ئاڵای کوردستان بەڕێوە چوو.

ئەمڕۆ چوارشەممە 17ی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕێوڕەسمەکەدا، کە ژمارەیەک لە نوێنەران و کەسایەتییەکانی پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکانی هەرێمی کوردستان بەشدار بوون، سەرۆکی حکوومەت لە گوتەیەکدا ، وێڕای پیرۆزباییکردنی ڕۆژی ئاڵای کوردستان، دووپاتیشی کردەوە کە ئاڵای کوردستان، هێما و سیمبولی گەلەكەمانە، هێما و سیمبولی خۆڕاگری و قوربانیدانی بێوچانی گەلەكەمان و هێمای ئاشتی و ئاوەدانی و پێكەوەژیانە، هێمای بەردەوامیی ژیان و هێمای وزە و هێزە.

سەرۆکی حکوومەت جەختی کردەوە کە ئەم ئاڵایە بە درێژایی مێژوو و هەر لە وەختی دروستبوونیەوە تاكوو ئێستا، چەندین جار بووەتە دوا بەرگی جەستەی گیانی هەزاران شەهید لە كوردستاندا. هەروەها لە پێناوی بەرزڕاگرتنی ئەم ئاڵایە، هەزاران تێكۆشەری تر لە زیندانەکان گیانیان سپاردووە یان بەرەو پەتی سێدارە ڕۆیشتوون، یان لە لوتكەی چیاكان و پانتایی دەشتەكان گیانیان سپاردووە. بۆیە ئەركی هەموومانە ئەو ئاڵایە بەرز ڕابگرین.

سەرۆکی حکوومەت هەروەها گوتی ئێستاش لەژێر سایەی ئەم ئاڵایە پیرۆزە بەرەو كوردستانێكی ئاوەدان و ئارام و سەقامگیر، دەست لەناو دەستی یەكتر، هەنگاو دەنێین ، بۆیە بەرز و شەكاوە بێت ئاڵای پیرۆزی كوردستان.