نێچیرڤان بارزانی: ئاڵای کوردستان شایەدی ڕێگەیەکی دوور و درێژی پشوودرێژی و خۆڕاگریی گەلەکەمانە

نێچیرڤان بارزانی: پەیمان دەدەین هەمیشە پارێزەری یەکڕیزی و دەستکەوتەکانمان بین

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان
کوردستان سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ڕۆژی ئاڵای کوردستان

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان، بەشداریی لە ڕێوڕەسمی یادی ڕۆژی ئاڵای كوردستاندا كرد، كە لە سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان بەڕێوەچوو و لە وتارێکدا بەمبۆنەوە گوتی: ئاڵای کوردستان، ناسنامە و کۆکەرەوه‌ى گه‌لى كوردستان و یادەوەرییەکی زیندووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 17ی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕێوڕەسمەكەدا نێچیرڤان بارزانی وێڕای پیرۆزبایی بە بۆنەی ڕۆژی ئاڵای کوردستان، وتارێكی پێشكەش كرد و ئەمڕۆ تەنیا یادکردنەوەی ڕۆژێک نییە لە ساڵنامەدا؛ بەڵکوو ئەمڕۆ نوێکردنەوەی پەیمانە بۆ ئەو هێمایەی کە ناسنامەی بوون، مێژوو، خەبات و ئاواتەکانمان بۆ ئازادی و ژیانێکی سەربەرزانە بەرجەستە دەکات.

سەرۆکی هەرێم گوتیشی: ئاڵای کوردستان، ناسنامە و کۆکەرەوه‌ى گه‌لى كوردستان و یادەوەرییەکی زیندووە. ئەم ئاڵایە شایەدی ڕێگەیەکی دوور و درێژی پشوودرێژی و خۆڕاگریی گەلەکەمانە. لە ڕۆژانی سەختی خەباتدا، لەسەر لووتکەی چیاکان و لەناو شار و گوندەکاندا، ڕۆڵەکانتان ئەم ئاڵایەیان بە بەرزی ڕاگرت و بە خوێنی خۆیان، بە خەباتی خۆیان، پارێزگارییان لە مافی مانەوە و ژیانی گەلەكەیان کرد.

هەر لە وتارەکەیدا، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان گوتی: ئەمڕۆ بە شانازییەوە دەبینین ئەم ئاڵایە لەسەر دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان، لە قوتابخانە و زانکۆکان، لە نەخۆشخانە و ناوەندەکان دەشەکێتەوە. ئەمە بەڵگەی ئەو سەرکەوتنەیە کە بە خوێنی شەهیدان و قوربانیدانی پێشمەرگە و خۆڕاگریی گه‌لى كوردستان به‌ هه‌موو پێكهاته‌كانييه‌وه‌، بەدەست هاتووە.

گوتیشی: لە ڕۆژی ئاڵادا، پەیامی ئێمە ڕوونە: هێزی ڕاستەقینەی کوردستان لە ته‌بايى و پێكه‌وه‌يى و یەکڕیزیماندایە. ئەم ئاڵایە هەموومان کۆدەکاتەوە، بە جیاوازیی بیروڕای سیاسی و ئایینی و نەتەوەیییەوە. لەژێر سێبەری ئەم ئاڵایەدا، دەبێ هەموومان شان بە شان کار بکەین بۆ کوردستانێکی سەقامگیر بۆ هەموو نەتەوە و ئایین و پێكهاتەكانی كوردستان، دادپەروەرتر و بەهێزتر بەرامبەر بە ئاڵنگارییەکان.

وەفاداریی ڕاستەقینە بۆ خوێنی شەهیدان و قوربانييه‌كانى گه‌لى كوردستان تەنها و تەنیا بە دروشم نابێت، بەڵکوو بە پاراستنی دەستکەوتەکان، بە چەسپاندنی سەروەریی یاسا، بە بنیاتنانی دامەزراوەی بەهێز و بە خزمەتکردنی باشترى هاووڵاتییانی هەرێمی كوردستان دەبێت.

نێچیرڤانی بارزانی بەشێکی پەیامەکەی ئاراستەی گەنجانی كوردستان کرد و گوتی: ئاڵای کوردستان تەنیا سیمبولی ڕابردوو نییە، بەڵکوو ئاڵای داهاتووە. ئەمە پەیامی هیوا و ئومێدە بۆ ئێوە. نیشتمان پێویستی بە زانست، بە وزە، بە داهێنان و خەونی ئێوەیە. کوردستان بە زانست و زانين، بە کار و کۆشش، بە ئابوورییەکی بەهێز و بە ئاشتی ئاوەدان دەکرێتەوە.

هەر لە گوتارەکەیدا ئاماژەیداوە، لە کاتێکدا بە شانازییەوە ئاڵاکەمان بەرز دەکەینەوە، لە هەمان کاتدا پابەندیی خۆمان بە هاوبەشیی دەستووری لە عێراقێکی فیدراڵی و دیموکراسیدا دووپات دەکەینەوە. ئێمە دەمانەوێت ئەم ئاڵایە هەمیشە پەیامی ئاشتی، گفتوگۆ، پێکەوەژیان و دراوسێیەتیی باش بگەیەنێت. کوردستان وەک هەمیشە فاکتەری سەقامگیری و پردی لێکتێگەیشتن دەبێت.

هەروەها گوتی: لەم ڕۆژە پیرۆزەدا، سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی کوردستان دادەنوێنین کە ئەم ئاڵایەیان بە خوێنی خۆیان نەخشاندووە. هاوکات سڵاوی ئاراستەی هێزی پێشمەرگە کرد و گوتی: سڵاو و ڕێز و پێزانین بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان کە پارێزەری ئەم خاک و ئەم ئاڵایەن.

لە کۆتایی وتارەکەیدا، سەرۆکی هەرێمی کوردستان جەختیکردەوە و گوتی: پەیمان دەدەین کە هەمیشە پارێزەری یەکڕیزی و دەستکەوتەکانمان بین و ئاڵای کوردستان بە بەرزی و شەکاوەیی ڕابگرین.

 
 
 
