سەفین دزەیی: پێویستە لەژێر سێبەری ئاڵاکەماندا یەکڕیزیی خۆمان بپارێزین

پێش 38 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا سەفین دزەیی، بەبۆنەی ڕۆژی ئاڵای کوردستانەوە پیرۆزبایی لە کوردستانیان کرد و ڕایگەیاند: "ئێمەش وەکو گەلانی دیکە خاوەنی سیمبولی نەتەوەیی و ئاشتیی خۆمانین کە شانازی پێوە دەکەین، ئاڵا سیمبولی قوربانیدان و خەباتی بێوێنەی گەلەکەمانە."

سەفین دزەیی خۆشحاڵی خۆی دەربڕی کە ئەمڕۆ لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان بە جۆش و خرۆشەوە ئەم ڕۆژە بەرز ڕادەگیرێت و گوتی: "بە ئومێدی ئەوەین هەموومان لەژێر چەتری ئاڵاکەماندا کۆببینەوە و یەکڕیزیی خۆمان بپارێزین، تا بتوانین ڕووبەڕووی ئەو ئالنگارییانە ببینەوە کە یەخەی گەلە ستەمدیدەکەمان دەگرن."

سەبارەت بە مێژووی دیاریکردنی ئەم ڕۆژەش ئاماژەی بەوە دا: "ڕۆژی ئاڵا لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەنگی لەسەر دراوە، بەڵام پێشتر تەنیا وەک ڕۆژێکی ڕۆژمێری مابووەوە و هیچ بۆنەیەکی بۆ نەدەگێڕدرا، بۆیە لە کەرتی پەروەردە بڕیارمان دا ئەم ڕۆژە تەنیا ڕۆژێکی ئاسایی نەبێت، بەڵکو بکرێتە بۆنە و ئاهەنگی بۆ بگێڕدرێت، ئێستاش جێگەی شانازییە کە لە تەواوی دامودەزگا فەرمییەکاندا ئەم یادە بەرز ڕادەگیرێت."