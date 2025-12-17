مەسرور بارزانی پێشوازی لە کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری پۆڵەند لە هەرێمی کوردستان کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە, 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ماجێیز زایدەل کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری پۆڵەند لە هەرێمی کوردستان کرد.

سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لێکرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست و پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ سەرخستنی ئەرکەکەی دەربڕی.

کونسوڵی گشتیی پۆڵەند ، ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا دووپات کردەوە ، بە تایبەتی لە بوارەکانی بازرگانی و خوێندندا.