پۆلیسی ئێران هاووڵاتییەکی ئێرانیی-سویدی بە تۆمەتی سیخوڕیی بۆ مۆساد، دەستگیر کرد

پێش دوو کاتژمێر

هێزە ئەمنییەکانی ئێران، هاووڵاتییەکی خاوەن دوو ڕەگەزنامەی سویدی-ئێرانییان بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ دەزگای هەواڵگریی ئیسرائیل 'مۆساد' دەستگیر کردووە.

ئەسغەر جیهانگیر، گوتەبێژی دەسەڵاتی دادوەریی ئێران، دوێنێ، سێشەممە، بە ئاژانسی هەواڵی 'تەسنیم'ـی ڕاگەیاند، "تۆمەتبارەکە ساڵی 2020، ڕەگەزنامەی سویدیی وەرگرتووە و هەر لەویش نیشتەجێ بووە و مانگێک پێش دەستپێکردنی جەنگی 12 ڕۆژە، گەڕاوەتەوە ئێران و لە دەوروبەری شاری کەرەج، لە ڤیلایەکدا نیشتەجێ بووە و چەند ئامێری ئەلیکترۆنی سیخوڕیی لا بووە."

جیهانگیر، بەبێ ئەوەی ڕەگەز و ناوی تۆمەتبارەکە ئاشکرا بکات، گوتی: ئەو تۆمەتبارە، لە چوارەمین ڕۆژی جەنگی 12 ڕۆژەدا دا دەستگیر کراوە و دانی بە پەیوندیی لەگەڵ 'مۆساد' ناوە؛ بەڵام لەبەر هۆی ئەمنیی، تا ئێستا هەواڵی دەستگیرکردنەکەیمان ئاشکرا نەکردبوو.

گوتەبێژی دەسەڵاتی دادوەریی ئێران، گوتیشی: لە داهاتوویەکی نزیکدا بڕیاری دادگە سەبارەت بەو تۆمەتبارە ڕادەگەیەنین.

وەزارەتی دەرەوەی سوید، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند "باڵیۆزخانەی سوید لە تاران لەگەڵ کەسوکاری دەستگیرکراوەکەدا لە پەیوەندیدان و پارێزەریشی بۆ دابین کراوە."

پاش کۆتاییهاتنی جەنگی 12 ڕۆژە، حکوومەتی ئێران دەیان کەسی بە تۆمەتی سیخوڕیی بۆ ئیسرائیل دەستگیر کردووە و ژمارەیەک لەوانە، لە سێدارە دران.

مانگی ڕابردوو، سەعید مونتەزرولمەهدی. گوتەبێژی پۆلیسی ئێران، ڕایگەیاند "نزیکەی 21 هەزار هاووڵاتیی ئێرانی، بە گومانی سیخوڕیی بۆ مۆساد، لەلایەن هێزە ئەمنییەکانی ئیرانەوە دەستگیر کراون."