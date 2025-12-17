ئەنجامدەری شکاندنی کێلی گۆڕستانی کریستیانەکان لە شەقلاوە دەستگیرکرا

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان لەبارەی شکاندن و شێواندنی کێلی گۆڕەکانی گۆڕستانی کریستیانەکان لە قەزای شەقڵاوا و دانپێدانانی ئەو تۆمەتبارەی کە بەو کردەوەیە هەستاوە ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە راگەیەندراوەکەی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستاندا هاتووە، توانیان ناسنامەی ئەنجامدەری ئەم کردەوەیە ئاشکرا بکەن بەناوی 'حوسێن ساڵح مستەفا' و لەسەر فەرمانی دادوەر دەستگیرکرا.

ئاماژەی بەوەشدا، تۆمەتبار دانی بەتاوانەکەیدا ناوە لەژێر کاریگەریی خواردنەوە کحولییەکان ئەم کردەوەیەی ئەنجامداوە.

ئەنجوومەنی ئاسایشی کوردستان ئاماژەی بەوەشداوە، تۆمەتباری دەستگیرکراو لە ساڵی 2022 بە تۆمەتی سووتاندنی مەرقەدێک لە ناو بازاڕی هەولێر دەستگیرکراوە و سزای یاسایی خۆی وەرگرتووە و پاشان ئازاد کراوە.

دەقی داننانی تۆمەتبار بە تاوانەکەی، من ناوم 'حوسێن ساڵح مستەفا'یە و لەدایکبووی 1986م، دانیشتووی شاری هەولێرم لە گەڕەکی سێبەردان، لە 2022 لەناوبازاڕی هەولێر مەرقەدێکم سووتاند، دواتر لەلایەن ئاسایشی هەولێر دەستگیرکرام و دواتر سزای خۆم تەواوکرد و ئازادیان کردم."

گوتیشی "لە 13ـی ئەم مانگە چوومە شەقلاوە و پیاسەیەکی ناوبازاڕم کرد و دواتر چوومە گۆڕستانی مەسیحییەکان و لەژێر کاریگەریی ماددە کحوولیەکان بە بلۆک کێلەکانم شکاند و دواتر بە مانتۆڕەکەم گەڕامەوە هەولێر و دواتر لەلایەن دەزگا ئەمنییەکانی دەستگیرکرام."