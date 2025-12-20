عیمران خان و هاوسەرەکەی بە تۆمەتی گەندەڵی سزای 17 ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپێندرا

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک وەزیرانی پێشووی پاکستان دوای دوورخستنەوەی لە پۆستەکەی لە ساڵی 2022، ڕووبەڕووی دەیان دۆسیە بووەتەوە، لە تۆمەتی گەندەڵیەوە تا دزەپێکردنی نهێنییەکانی دەوڵەت، لە کۆتا دانیشتنی دادگاییکردنیدا لەگەڵ هاوسەرەکەی سزای زیندانی کردنیان بۆ دەرچوو.

شەممە 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، دادگای پاکستان ڕایگەیاند، عیمران خان سەرۆک وەزیرانی پێشووی پاکستان و بوشرا بیبی هاوسەری هەریەکەیان لە دۆسیەیەکی گەندەڵیدا کە پەیوەندی بە کەم نرخاندنی دیارییەکانەوە هەیە کە بە دەوڵەت دەدرێت، سزای 17 ساڵ زیندانییان بەسەردا سەپێنراوە.

ساڵی 2022، عیمران خان لە پۆستی سەرۆک وەزیران دوورخرایەوە، دوای چەند مانگێک لە دوور خستنەوەی لە مانگی ئابی ساڵی 2023 زیندانی کرا، لە ماوەی زیندانی کردنەکەیدا بە دەیان دۆسیەی گەندەڵی تا دەگاتە دزەپێکردنی نهێنییەکانی دەوڵەت تۆمەتبار کراوە، لە دوایین دانیشتنی دادگاییکردنیدا، دادگای پاکستان بڕیاریدا عیمران خان و هاوسەرەکەی بوشرا بیبی، ماوە 17 ساڵ زیندانی بکرێن.

لای خۆیەوە عیمران خان، هەمیشە لە دادگا ئاماژەی بەوەکردووە، ئەو تۆمەتانەی دراونتە پاڵی تەنها هۆکاری سیاسییە و هیچ پەیوەندییەکی بە بابەتی گەندەڵییەوە نییە.

ڕانا مودەسیرعومەر، پارێزەری بنەماڵەی عیمران خان، بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە، "دادگا بەبێ گوێگرتن لە لایەنی بەرگری، بڕیاری خۆی دەرکرد و سزای 17 ساڵ زیندانی بەسەر عیمران خان و بوشرا بیبیدا سەپاند، هاوکات سزایەکی دارایی زۆریشی بەسەریاندا سەپاندووە".

دادگاکە ئاماژەی بەوەشکردووە، بەپێی یاسای سزادانی پاکستان بەهۆی پێشێلکردنی متمانەوە سزای 10 ساڵ زیندانی کردنیان بەسەردا سەپێنراوە، هاوکات بەپێی یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی حەوت ساڵی دیکە، جگە لە سزادانی دارایی هەریەکەیان بە بڕی 16.4 ملیۆن ڕوپیە.