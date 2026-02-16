بەڕێوەبەرایەتیی گشتی بازرگانی: لە مانگی رەمەزاندا لیژنەکانی چاودێری بازاڕ زیاد دەکرێن

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ساڵی رابردوو 45 هەزار سەردان ئەنجام دراون و 550 ملیۆن دینار وەک سزا بەسەر سەرپێچیکاران داوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 16ـی شوباتی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ئامادەکاریەکان بۆ مانگی رەمەزان تەواوبوونە و ئەمساڵ چاودێری زیاتری بازاڕ دەکرێت و بڕیار لەسەر چوار خاڵی گرنگ درا کە ئەمانەن:

یەکەم: زیادکردنی ژمارەی لیژنەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکان.

دووەم: زیادکردنی لیژنەکان لەکاتی ئێواران و پارشیوان.

سێیەم: سزای سەرپێچیکاران بەراورد بە ساڵی رابردوو توندتر دەکرێت.

چوارەم: لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی بە هەماهەنگی بڕیار دراوە هەر شەربەتێک لۆگۆی لەسەر نەبێت دەستی بەسەردا دەگیرێت، بۆیە داوا لە هاووڵاتییان دەکەین هیچ شەربەتێک بەبێ لۆگۆ نەکڕن.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی ئاماژەی بەوە دا، ساڵی ڕابردوو ژمارەیەک دوکاندار و خاوەنکار لە مانگی رەمەزاندا بەهۆی سەرپێچییەوە سزادراون، ناوەکانیان تۆمارکراون ئەگەر ئەمساڵ دووبارە ببێتەوە، سزاکە زۆر توندتر دەبێت.

باسی لەوەش کرد، ساڵی رابردوو 45 هەزار سەردان ئەنجام دراون و 550 ملیۆن دینار وەک سزا بەسەر سەرپێچیکاران داوە، هەروەها زیاتر لە دوو هەزار شوێن داخران و 750 تەن کاڵای بەسەرچوو دەستی بەسەرداگیراوە.