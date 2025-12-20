عێراق و ئێران لەسەر کردنەوەی دەروازەیەکی نوێ ڕێککەوتن

پێش دوو کاتژمێر

عێراق و ئێران لەسەر کردنەوەی حەوتەم دەروازەی سنووریی نێوانیان ڕێککەوتن.

ئاژانسی هەواڵی "میهر"ـی ئێرانی، لەسەر زاری عومەر وائیلی، سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق بڵاویکردووەتەوە، بەغدا و تاران لەسەر کردنەوەی دەروازەی نوێی سنووریی "جیلات" گەیشتوونەتە ڕێککەوتن.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، ڕێککەوتنەکە دوای کۆبوونەوەکەیەکی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق لەگەڵ باڵیۆزی ئێران لە بەغدا و گەورە بەرپرسانی پارێزگاری ئیلام کراوە.

دەروازە سنوورییە نوێیەکە دەکەوێتە نێوان هەردوو پارێزگای ئیلام و میسان. بە کردنەوەی ئەم دەروازەیە، ژمارەی دەروازە سنوورییەکانی نێوان عێراق و ئێران بۆ حەوت دەروازە بەرز دەبێتەوە.

سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق باسی لەوەش کرد، لە قۆناغی یەکەمدا، تەنیا ڕێگە بە هاتوچۆی گەشتیاری لە دەروازە سنوورییە نوێیەدا دەدرێت، دواتر لە قۆناغەکانی داهاتوودا، دەروازەکە بۆ کار و ئاڵوگۆڕی بازرگانیش بەکاردەهێنرێت. دووپاتیشی کردەوە، کردنەوەی دەروازەی "جیلات" هاوکاری و هەماهەنگیی نێوان عێراق و ئێران بەهێزتر دەکات.

بە گوێرەی ئامارە نافەرمییەکان، قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی نێوان عێراق و ئێران، ساڵانە لە 30 ملیار دۆلار زیاترە.