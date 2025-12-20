زەعیم عەلی: پێکهێنانی حکومەتی هەرێم لە پرسەکانی بەغدا جیا دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لەسەر گۆڕانکاریی لە هاوکێشە سیاسییەکان دەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت کە، دەنگە بەدەستهاتووەکانی هەڵبژاردن و ژمارەی کورسییەکان دەبنە بنەمای سەرەکی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. زەعیم عەلی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی، ئاماژە بەوە دەکات کە سەرەڕای بەردەوامیی گفتوگۆکانی نێوان لیژنە باڵاکانی پارتی و یەکێتی، بەڵام گۆڕانی مۆزاییکی هێز و سەرکەوتنی گەورەی پارتی لە هەڵبژاردنەکاندا، پێویستی بە داڕشتنەوەی لێکتێگەیشتنەکان هەیە بە جۆرێک کە لەگەڵ واقیعی نوێدا بگونجێت.

بەپێی زانیارییەکانی زەعیم عەلی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ کوردستان 24، پارتی دیموکراتی کوردستان بەهۆی بەدەستهێنانی زۆرینەی دەنگەکان و هەبوونی کورسییەک کە دوو هێندەی کورسییەکانی یەکێتییە، خۆی بە خاوەنی مافی سەرەکی لە دابەشکردنی پۆستەکان و دیاریکردنی کارنامەی حکومەت دەزانێت.

زەعیم عەلی ڕوونی کردەوە، ئەو خاڵانەی پێش هەڵبژاردن گفتوگۆیان لەسەر کرابوو ئێستا گۆڕانکارییان بەسەردا هاتووە، چونکە ناتوانرێت داواکارییەکانی یەکێتی کە هاوشێوەی قۆناغەکانی پێشووە قبووڵ بکرێت لە کاتێکدا دۆخی سیاسی و جەماوەریی گۆڕاوە.

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی پارتی پێی وایە لایەنی براوە دەبێت پشکی شێری لە پۆستەکاندا هەبێت و ناکرێت تەماحی لایەنەکانی دیکە ببێتە هۆی فەرامۆشکردنی ئەنجامی سندوقەکانی دەنگدان.

سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان دۆسیەی هەولێر و بەغدا، ئەم بەرپرسە باڵایەی پارتی جەختی کردەوە، پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دابەشکردنی پۆستە فیدراڵییەکان لە عێراق، دوو پاکێجی تەواو جیاوازن و پارتی ڕێگە نادات ئاڵۆزییەکانی بەغدا کاریگەری بکەنە سەر دامەزراوەکانی هەرێم، ئەولەویەتی ئێستای پارتی تەواوکردنی ڕێکارەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمە بۆ ئەوەی دامەزراوەکان بکەونە گەڕ و خزمەتگوزارییەکان پێشکەش بکرێن، دوای ئەوە گفتوگۆکان لەسەر پۆستەکانی حکوومەتی فیدراڵ دەست پێ دەکەن.

جیاکردنەوەی پۆستەکانی هەرێم و بەغدا وەک دوو دۆسیەی جیاواز لە کاتێکدایە کە زۆرجار کێبڕکێی لایەنەکان لەسەر پۆستە سیادییەکانی عێراق کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و سلێمانی هەبووە، پارتی ئێستا دەیەوێت بە خێرایی کارەکانی پێکهێنانی حکومەت لە هەرێمی کوردستان یەکلایی بکاتەوە بۆ ئەوەی دامەزراوەکان بکەونە گەڕ، ئەوە مەبەستە لەپێشینەکانی پارتییە، بێ ئەوەی چاوەڕێی کۆتاییهاتنی ئاڵۆزییەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت لە عێراق بکات.