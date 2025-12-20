مەتران بەشار وەردە: بۆ گەڕانەوەی کریستیانەکان، عێراق پێویستی بە دڵنیایی ئابووری و سەقامگیریی سیاسی هەیە

پێش 20 خولەک

مەتران بەشار وەردە، سەرۆکی ئەساقیفەی ئەبرەشی کلدانی، جەخت لەوە دەکاتەوە: گەڕانەوەی کریستیانەکان بۆ زێدی باوباپیرانیان لە عێراق، تەنیا بە بەڵێن جێبەجێ نابێت، بەڵکو پێویستی بە دابینکردنی ئاسایش، سەقامگیریی سیاسی و گەرەنتیی ئابووری هەیە.

ناوبراو بۆ کوردستان24 ئاماژە بەوە دەکات، قەیرانی دارایی و مووچە لە هەرێمی کوردستان، کاریگەرییەکی نەرێنی قووڵی لەسەر ژیانی خێزانە مەسیحییەکان دروست کردووە و هیوای گەڕانەوەی لاواز کردووە.

سەرۆکی ئەساقیفەی ئەبرەشی کلدانی لە لێدوانێکی بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند، ئەو خێزانە مەسیحییانەی لە ماوەی 10 بۆ 15 ساڵی ڕابردوودا ڕوویان لە وڵاتانی ئەمریکا، ئەوروپا و ئوستراڵیا کردووە، بۆ گەڕانەوەیان پێویستیان بە هیوایەکی ڕاستەقینە و ژینگەیەکی ئارام هەیە.

وەردە ئاماژەی بەوە کرد، مەسیحییەکان گومان و گلەیی زۆریان لەو دۆخە هەیە کە ساڵانێکی درێژە لە عێراقدا دەگوزەرێت، بۆیە پێویستە حکوومەتی عێراق دڵنیایی تەواویان پێ بدات کە سەقامگیرییەکی هەمیشەیی لە وڵاتدا دێتە ئاراوە.

سەبارەت بە دۆخی کریستیانەکان لە هەرێمی کوردستان، بەشار وەردە ئاشکرای کرد، هەرچەندە لە هەولێر و دهۆک ئاسایشێکی باش هەیە، بەڵام بڕینی مووچە لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە کاریگەرییەکی زۆر خراپی لەسەر بژێوی خەڵک داناوە، ئەو جەختی لەوە کردەوە کە مووچە و بژێوی ژیان پایەیەکی سەرەکیی سەقامگیرییە و ناکرێت بە کەم سەیر بکرێت، چونکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە مانەوە یان کۆچکردنی خێزانەکانەوە هەیە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆکی ئەساقیفەی کلدانی باسی لە پرۆسەی سیاسیی عێراق کرد و ڕایگەیاند: نابێت هەرێمی کوردستان لە بازنەی بڕیار و پرۆسە سیاسییەکان پەراوێز بخرێت، بە بڕوای ئەو، سەرکەوتنی سیاسی لە عێراقدا پەیوەستە بە یەکپارچەیی و لکاندنی هەموو لایەنەکان پێکەوە، چونکە دۆخی ئەمنی، ئابووری و سیاسی لە هەموو ناوچەکانی وڵاتدا بەیەکەوە گرێدراون و ناکرێت لە یەکدی جیا بکرێنەوە.