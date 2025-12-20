ئابووری

ئێران.. گرانی، شیرینیی شەوی چلەی تاڵ کردووە

ئێران شەوی چلە شیرینی بەهای دۆلار

 شەممە، 20ـی کانوونی یەکەم 2025، عەلی بەهرەمەند، سەرۆکی یەکێتیی شیرینیفرۆشانی ئێران، بە پێگەی 'ئیتڵاعات ئۆنلاین'ی ڕاگەیاند "بەرزبوونەوەی نرخی دراوەکان و کەمیی داهاتیی خەڵک، وایکردووە فرۆشی ئێمە لەسەروبەری شەوی چلەدا بگاتە  نیوەی ساڵانی پێشوو. 

بەهرەمەند، گوتیشی: ئەو ماددانەی شیرینییان لێ دروست دەکرێن، وەک ڕۆن و شەکر، تەنیا لە ماوەی یەک مانگدا نزیکەی دوو بەرانبەر گرانتر بوونە. هەروا هەندێک ماددەی تر، کە لە دەرەوەی ئێرانەوە هاوردە دەکرێن، بە دۆلار دەکڕدرێن و لەگەڵ گرانبوونی بەهای دۆلاردا، نرخی ئەو ماددانە بەرز دەبنەوە و ئێمەش ناچارین بەرهەمەکانمان گرانتر بفرۆشین.

سەرۆکی یەکێتیی شیرینفرۆشانی ئێران، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: مایەی خەم و نیگەرانیی ئێمەیە کە دەبینین هاووڵاتییان لەبەر دەستکورتی و گرانیی بەرهەمەکان، ناتوانن شیرینیی پێویست بۆ ئەم بۆنە دێرینەی ئێران بکڕن.

بە گوێرەی تۆڕی ڕاگەیاندنی نرخی دراو و زێڕی ئێران، ئەمڕۆ لە بازاڕەکانی ئێراندا 100 دۆلاری ئەمەریکی بە 13 ملیۆن و 200 هەزار تومەن مامەڵەی پێوە کراوە و 100  یۆرۆ بەرانبەرە بە 15 ملیۆن و 457 هەزار تومەن.

تۆڕی ڕاگەیاندنی نرخی دراو و زێڕی ئێران، نرخی هەزار دیناری عێراقی بە 100 هەزار و 200 تومەن دیاری کردووە. نرخی یەک مسقاڵ زێڕی 18 عەیاریش گەیشتووەتە 59 ملیۆن و 742 هەزار تومەن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
