فایەق زێدان: گرووپە چەکدارەکان ئامادەن هەماهەنگی لەسەر ڕادەستکردنی چەک بکەن

پێش 9 خولەک

سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، ڕایگەیاند، سەرکردەی گرووپە چەکدارەکان ڕەزامەندییان بۆ هەماهەنگی کردن لەسەر پرسی ڕادەستکردنی چەک بە دەوڵەت دەربڕیوە

شەممە 20ـی کانوونی یەکەمی 2025، فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق ڕایگەیاند، گرووپە چەکدارەکان پابەندبوونی خۆیان بۆ هەماهەنگییەکان سەبارەت بە جێبەجێ کردن یاسا، کۆنترۆڵکردنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە و دەستپێکردنی پرۆسەی سیاسی پیشان داوە.

ئاژانسی فرانس پرێس، لە زاری دیپلۆماتکاری عێراقی بڵاوی کردووەتەوە، حکوومەتی ئەمەریکا لە دوای هەڵبژاردنەکانی مانگی تشرینی دووەمەوە داوای کردووە، نابێت بە هیچ شێوەیەک ئەو شەش گرووپە لە یاسا دەرچووانە کە واشنتن خستوویەتی لیستی تیرۆرەوە بەشداریی حکوومەتی داهاتووی عێراق بکەن.

دوێنێ هەینی، دوو گرووپی بزووتنەوەی ئەنساروڵڵا ئەوفیا و کەتیبەکانی ئیمام عەلی ڕایانگەیاندبوو، کاتی ئەوە هاتووە چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت.

پێشتریش، قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتی عەسائیبی ئەهلوحەق، ڕایگەیاندبوو، پرۆژەی دەوڵەتی بەهێز لەسەر ئێمە پێویست دەکات هەنگاوی بەرپرسیارانە بنێین، عێراقێکی بەهێز بەدرەشم و سەلمێنەر بێت و بابەتی چەک بەدەستی دەوڵەت بێت، دروشمی عێراقێکی بەهێزە، داوا مەرجەعی باڵاش بوو، دەمێکە و ئێستا بە ڕوونی دەڵێین: ئێمە بەشێکین لە دەوڵەت و هەنگاوی پێویست دەنێین بۆ بەدی هێنانیی ئەم ئامانجە.

هاوکات حزبوڵڵا عێراق ڕەتی دەکاتەوە و چەک دابنێت ڕایگەیاند، تەنیا کاتێک گفتوگۆ لەسەر دانانی چەکەکانیان دەکەن کە هێزە بیانییەکان وڵات جێبهێڵن؛ دەشڵێت: بەرگری مافێکە و چەکەکانی لە دەستی چەکدارەکانیدا دەمێنێتەوە.

چوارشەممە 17ـی ئەیلوولی 2025 مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا ڕایگەیاندبوو، وەزارەتی دەرەوە گرووپە میلیشیاکانی بزووتنەوەی نوجەبا، کەتیبەکانی سەید شوهەدا، بزووتنەوەی ئەنساروڵڵا ئەوفیا و کەتیبەکانی ئیمام عەلیی عێراقی دەخاتە لیستی ڕێکخراوە تیرۆریستییە دەرەکییەکانەوە.