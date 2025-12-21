کۆلێژی هونەرەجوانەکانی هەولێر کورتەفیلمی "ئازادی" بەرهەم دەهێنێت

پێش 7 خولەک

لە درێژەی کاروچالاکییەکانیاندا، لەچوارچێوەی فێستیڤاڵی بەشی سینەما و شانۆی کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر، کورتە فیلمی "ئازادی" بەرهەم دەهێنێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ی کانوونی یەکەمی 2025، هونەرمەند دانا محەممەد، بەڕێوەبەری پڕۆژەی کورتەفیلمی "ئازادی" بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: کورتە فیلمی "ئازادی" لە سیناریۆ و دەرهێنانی نڤار نیازە، بەڕێوبەری پڕۆژەکە لەلایەن خۆم جێبەجێکراوە، فیلمەکە بە سەرپەرشتی ئازاد حەسەنزادەیە، هەریەکە لە ژیا جیهانگیر و کەیوان بێستوون کاری بەرهەمهێنانی بۆ دەکەن، هەروەها بەڕێوبەری فۆتۆگرافی تەها ئەحمەدە، لەگەڵ تیمێکی تەکنیکی و هونەرمەند بەشدارن لە بەرهەمهێنانی فیلمەکە.

هونەرمەند دانا محەممەد باس لە چیڕۆکی فیلمەکە دەکات و دەڵێت: ئەو کورتەفیلمە باس لە ژیانی شێوەکارێک دەکات، کە چۆن لەیەک کاتدا پێویستی بە کارە و بەردەوام بەدوای کاردا دەگەڕێت بۆ ئەوەی بژێوی ژیانی خۆی دابین بکات، لەهەمانکاتدا باس لە سەردەمێک دەکات کە هونەری شێوەکاریش تێیدا هونەرێکی پەراوێزخراوە، یان هونەرێکە تا ڕادەی قەدەغەبوون قەدەغەیە، وە هونەرمەند ناتوانێت بە ئازادانە کارەکانی خۆی بەڕێبکات، وە زۆرجار تووشی کۆمەڵێک ڕووداوی ناخۆش بەربەستی گەورە دەبێت لەژیانیدا، بەڵام سەڕەرای ئەو هەموو ناخۆشی و ئاستەنگییەی دێتە بەردەمی، هونەرمەندە شێوەکارەکە بەردەوام دەبێت لەکارکردنی خۆی و پەرە بە هونەرەکەی خۆی دەدات.

جێگەی ئاماژەیە کورتەفیلمی "ئازادی" بەرهەمی بەشی سینەما و شانۆی کۆلێژی هونەرەجوانەکانی هەولێرە و بڕیارە لە مانگی نیسانی 2026 لە هەولێر نمایش بکرێت.