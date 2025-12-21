لە کابینەی نۆیەم وەبەرهێنان لە کەرتی کشتوکاڵ نزیکەی 10هێندە زیادی کردووە

پێش دوو کاتژمێر

لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەیەکی کشتوکاڵی لە دەڤەری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین، بێگەرد تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ ستایشی ڕۆڵی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵی کرد بۆ ڕاکێشانی متمانەی وەبەرهێنەرانی ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان.

یەکشەممە 21ی کانوونی یەکەمی 2025، بێگەرد تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەی "پلانت ئینێرجی" لە ڕاپەڕین، گوتی: کردنەوەی ئەو پرۆژەیە بەشێکە لە سیاسەتی وەزارەتی کشتوکاڵی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێم کە بایەخی زۆری بە پرۆژەی هاوشێوە داوە.

جەختیشی کردەوە، وەزارەتەکەی وێڕای ئەوەی کە ڕێنمایی تایبەت بەو جۆرە پرۆژانەیان نەبوو، بەڵام پاڵپشتییان لە پرۆژەکە کرد، چونکە پێیان وابوو دەبێتە بەردی بناغەی دەستپێکی پرۆژەی "ئۆرگانیکی" لە دەڤەرەکە و لە تەواوی کوردستاندا.

وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ئاماژەشی دا، وەزارەتەکەی سیاسەتی هێنانە کایەی کشتوکاڵی زیرەکی پەیڕەو کردووە بە یارمەتی تەکنەلۆژیای سەردەم و ئامێری کشتوکاڵی هاوچەرخ لە بواری بەرهەمهێنانی بەروبوومە کشتوکاڵییەکان بە بەکارهێنانی کەمترین ئاو و کەمترین ڕووبەری زەوی و بەدەستهێنانی بەرزترین بڕی بەرهەم.

لە گوتارەکەیدا، بێگەرد تاڵەبانی ئاماژەیدا، بەر لە دەستبەکاربوونی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕێژەی وەبەرهێنان لە کەرتی کشتوکاڵ، لە 1.5% بۆ 1.8% تێپەڕی نەدەکرد، بەڵام ئێستا بە گوێرەی داتاکانی دەستەی وەبەرهێنان، ڕێژەی وەبەرهێنان لە کەرتی کشتوکاڵ بۆ نزیکەی 10% بەزر بووەتەوە ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت, وەبەرهێنەران لە ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان متمانەی زۆریان بە ستراتیژیی پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان هەیە، کە بەشێکە لە سیاسەتی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

هەروەها بێگەرد تاڵەبانی جەختیشی کردەوە، حکوومەتی هەرێم پلانی درێژخایەنی بۆ گلدانەوەی ئاو هەیە و چەندین پرۆژەی جێبەجێکردووە، لەوانە پۆند و دەریاچە و بەکارهێنانی سیستەمی پێشکەوتووی ئاودان بۆ کەمکردنەوەی بەفیڕۆدانی ئاو.