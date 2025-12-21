سبەی لە دهۆک پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا بەڕێوە دەچێت

پێش 51 خولەک

بڕیارە سبەی دووشەممە لە دیوانی پارێزگای دهۆک، بە ئامادەبوونی پارێزگار، پرۆسەی دابەشکردنی هەزار پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەراندا بەڕێوە بچێت.

ڕاگەیاندنی پارێزگای دهۆک ئاشکرای کردووە، کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی سبەی دووشەممە 22ی کانوونی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، ڕێوڕەسمی دابەشکردنی 1000 پارچە زەوی بۆ فەرمانبەران ئەنجام دەدرێت.

دابەشکردنی ئەم زەوییانە بەشێکە لەو هەڵمەتەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێدانی زەوی بەو فەرمانبەرانەی کە تا ئێستا سوودمەند نەبوون.

لە 27ی ئاداری 2024، لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیران، بڕیار درا بە دابەشکردنی زەوی بەسەر هەموو ئەو فەرمانبەرانەی سوودمەند نەبوونە لە وەرگرتنی زەوی. بڕیارەکە لە 28ی ئایاری 2024، لە ڕۆژنامەی وەقائیعی کوردستان بڵاو کرایەوە.

لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 30 هەزار فەرمانبەری گرێبەست هەن، هەروەها لە 25ی 9ی 2024، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی ڕەزامەندیی لەسەر بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست دابوو.