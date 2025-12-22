هونەری

گرووپێكی سێركی میسری له‌ زاخۆ نمایش پێشکەش دەکەن

کوردستان زاخۆ پردی دەلال ئامادەکاری بۆ سەری ساڵ

به‌ میوانداری گرووپێكی میسری بۆ یاری سێرك، پرۆگرامی شه‌وانی سه‌ری ساڵ له‌ زاخۆ ده‌ستیپێكردووه‌، شه‌وانه‌ له‌ پردی ده‌لال و كۆڕنیشی زاخۆ چالاكییه‌كان ئه‌نجام ده‌درێن.                                                                                                                                                                                                                                           

دلخاز مووسا، بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری و هونەری زاخۆ بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، پلانێکی تۆکمەی ئەمنی و هاتوچۆی زۆر باش بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە ئامادەکراوە و لە هەموو ڕووێکەوە زاخۆ ئامادەیە بۆ پێشوازی لە گەشتیاران .

ئەوەشی خستە ڕوو، تا 26ی کانوونی یەکەم نمایشی گرووپە میسرییەکە بەردەوام دەبێت و دواتر چالاکییەکانی دیکەی ئاهەنگی سەری ساڵی نوێی 2026 بەردەوام دەبن. 

لە بارەی ئاهەنگەوە ئەندامێکی گرووپە میسرییەکە بەناوی ئەحمەد جەمال بە کوردستان24ی گوت: "بۆ پێنج ڕۆژ لە زاخۆ دەمێنینەوە، کۆمەڵێک نمایشی سەرنجڕاکێش  ئەنجام دەدەین و بە هیواین ببێتە جێگەی ڕەزامەندی جەماوەری هەرێمی کوردستان، ئێرە وڵاتی دووەممانە و گەلی کورد هاوشێوەی میسرییەکان گەلێکی باشن."

هەروەها ئەحمەد جەمال ئاماژەشی دا"سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی سەردانی میسری کردووە و پەیوەندییەکانی نێوان میسر و هەرێمی کوردستان بەردەوام و کاریگەرن."

محەممەد هیشام، هاووڵاتییەکی دیکەی میسرییە دەڵێت: "زاخۆ یەکێکە لە جوانترین ئەو شارانەی سەردانم کردووە، ئەمشەو نمایشێکی جوان و سەرنجڕاکێش ئەنجامدرا و خەڵکەکە دڵخۆشبوون و بە نیازین نمایشی باشتریش پێشکەش بکەین."

ئەسعەد سەباح، یەکێک لە بەشداربووانی نمایشەکە گوتی"نمایشەکانمان بریتین لە تەنوورە و مەلەوی و ئاگر، ئەو کەسەی نمایشی تەنوورە دەکات جلێکی گەورە لەبەر دەکات و ڕووناکی پێوەدەبەسترێت و کەسەکە دەخوولێتەوە و نمایشێکی سەرنجڕاکێش پێشکەش دەکات."

جیاواز لە ڕازاندنەوەی ناو شار، بڕیارە لە 10 شەوی کۆتایی مانگی کانوونی یەکەمدا، هەموو شەوێک لە زاخۆ بە چەندین چالاکی جۆراوجۆر و یاریی ئاگرین پێشوازی لە ساڵی نوێ بکرێت.

 

 
 
 
مێهڤان مەجید ,
