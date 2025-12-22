باڵیۆزخانەی عێراق لە لیبیا بۆ کوردستان24: دەیان کۆچبەری کورد دەگەڕێندرێنەوە کوردستان

پێش 46 خولەک

70 کۆچبەری کورد لە لیبیاوە دەگەڕێندرێنەوە هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەحمەد سەحاف، هەڵسوڕێنەری کارەکانی باڵیۆزخانەی عێراق لە لیبیا، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، باڵیۆزخانەکەیان ڕێکارەکانی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی 70 کۆچبەری کوردیان بۆ هەرێمی کوردستان تەواو کردووە کە بە شێوەیەکی نایاسایی چووبوونە نێو خاکی لیبیاوە.

ئەحمەد سەحاف ئاماژەی بەوەش دا، هەوڵەکان بە چڕی بەردەوامن بۆ ئاشکراکردنی چارەنووسی دەیان کۆچبەری دیکەی کورد و عێراقی لە چەندان ناوچەی جیاواز. ڕوونیشی کردەوە، باڵیۆزخانەکە بە هەماهەنگییەکی بەرز لەگەڵ دەسەڵاتدارە تایبەتمەندەکانی لیبیا کار دەکات، بۆ دیاریکردنی چارەنووسی ئەو کۆچبەرانە و ڕادەستکردنیان بە ناوەندەکانی داڵدەدان، تا دواتر ڕێکارەکانی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەیان دەست پێ بکات.

هەڵسوڕێنەری کارەکانی باڵیۆزخانەی عێراق ئاماژەی بەوەش کرد، تۆڕەکانی قاچاخچێتی و بازرگانیی مرۆڤ بەردەوامن لە هەڵخەڵەتاندنی گەنجانی کوردستان و عێراق. ئەو، جەختی لە چڕکردنەوەی هەوڵەکان کردەوە بۆ سنووردارکردنی لێشاوی کۆچبەران لە ڕێگەی لیبیاوە و داوای لە خێزانەکان کرد، ڕێگە نەدەن منداڵەکانیان بخەنە نێو مەترسییەکانی کۆچی نایاسایی.

سەحاف ئەوەشی خستەڕوو، باڵیۆزخانە هەلی پەیوەندیکردنی کۆچبەران بە خێزانەکانیانەوە دەڕەخسێنێت و هاوکات خواردن و دەرمانیان بۆ دابین دەکات.

لە ماوەی ڕابردووشدا، دەیان کۆچبەری دیکەی کورد کە بە شێوەیەکی نایاسایی چووبوونە لیبیا، گەڕێندراونەتەوە هەرێمی کوردستان.

لیبیا بەهۆی ناسەقامگیریی ئەمنی و نەبوونی حکوومەتێکی ناوەندیی بەهێز، بووەتە یەکێک لە وێستگە سەرەکییەکانی کۆچی نایاسایی بەرەو ئەورووپا. ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، لەوانە ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی کۆچ (IOM)، بەردەوام هۆشداری دەدەن لەبارەی مەترسییەکانی ئەو ڕێگەیە.

بەپێی نوێترین ڕاپۆرتەکان، کۆچبەران لە لیبیا ڕووبەڕووی مامەڵەی نامرۆڤانە، دەستبەسەرکردنی هەڕەمەکی و بازرگانیی مرۆڤ دەبنەوە.