چوارچێوەی هەماهەنگی پرسی یەکلاییکردنەوەی سەرۆکوەزیران و پرسی چەک تاووتوێ دەکات

چوارچێوەی هەماهەنگی پرسی یەکلاییکردنەوەی سەرۆکوەزیران و پرسی چەک تاووتوێ دەکاتلە هەنگاوێکی نوێدا بۆ تێپەڕاندنی قۆناغی سیاسیی ئێستا، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەیەکی فراوانی ئەنجامدا و تێیدا جەختی لەسەر خێراکردنی هەنگاوەکانی دەستنیشانکردنی سەرۆکی نوێی حکوومەت و سنووردارکردنی چەک لە چوارچێوەی دامەزراوەکانی دەوڵەتدا کردەوە.
ئەمڕۆ دووشەممە، 22ی کانوونی یەکەمی 2025، لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی خولیی ژمارە 255ی خۆیان لە نووسینگەی شێخ هەمام حەمودی ساز کرد.
لەم کۆبوونەوەیەدا، دوایین ئەنجامی کارەکانی لیژنە لاوەکییەکان و پەرەسەندنە سیاسییەکانی سەر ئاستی ناوخۆ و نێودەوڵەتی خرانە بەرباس.
بەشێکی سەرەکی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ تاووتوێکردنی ئەو پێشنیاز و نەخشەڕێگایانەی کە لەلایەن هێزە سیاسییەکانەوە پێشکەش کرابوون. ئامادەبووان کۆک بوون لەسەر پێویستی خێراکردنی پڕۆسەی دیاریکردنی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و تەواوکردنی پرۆسەی دەستووری بەپێی هەڵبژاردنەکان، بە شێوەیەک کە لەگەڵ یاسا و بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق لە قۆناغی داهاتوودا بگونجێت.
لە لایەکی دیکەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی جارێکی دیکە هەڵوێستی فەرمی خۆی دووپات کردەوە سەبارەت بە پرسی تەناهی و سەروەریی وڵات، بەوەی کە دەبێت چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت، ئەمەش وەک بەشێک لە پڕۆژەیەکی نیشتمانیی گشتگیر کە بەپێی میکانیزمێکی یاسایی ڕوون بێت بۆ چەسپاندنی ئارامی و پاراستنی سەقامگیریی عێراق.