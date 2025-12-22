ئێندرێك لە ریال مەدرید رۆیشت

ریال مەدرید بە پێنج مەرج دەستبەرداری ئێندریك بووە

پێش 14 خولەک

ریال مەدرید بەخواستن بۆ ماوەی شەش مانگ دەستبەرداری ئێندریك بوو، بەڵام یانە ئیسپانییەكە پێنج مەرجی بۆ یانە نوێیەكەی یاریزانە بەرازیلییەكە داناوە.

فابریزیۆ رۆمانۆ، رۆژنامەنووسی ناوداری بازاڕی گواستنەوەی یاریزانان لەبارەی چارەنووسی ئێندریك رایگەیاند ریال مەدرید بەرامبەر یەك ملیۆن یۆرۆ بەخواستن ئێندریك دەداتە لیۆن، بەڵام یانە ئیسپانییەكە پێنج مەرجی لەسەر یانە فەرەنسییەكە داناوە.

بەگوێرەی رێككەوتنەكەی هەردوولا، ریال مەدرید دەبێت 50%ـی مووچەی ئێندریك بدات، بەڵام لەسەر دیاریكردنی رێژەیەك لە یاریكردنی ئەو یاریزانە رێككەوتن و نابێت بكرێتە یاریزانێكی یەدەگ.

لە لایەكی دیكەیشەوە لە گرێبەستەكەیدا هیچ بژاردەیەك لەبەردەم لیۆن نییە بۆ ئەوەی ئەم یاریزانە بكڕێتەوە، بەڵكو لە كۆتایی ئەم وەرزە دەبێت راستەوخۆ بۆ ریال مەدرید بگەڕێتەوە.

ئێندریك ئەم وەرزە بە تەواوەتی لە پلانەكانی چابی ئالۆنسۆ دوورخراوەتەوە و تەنیا بەشداریی یەك یاری كردووە، ئەمەش لە كاتێكدا ئێندریك ئامانجی ئەوەیە بانگهێشتی هەڵبژاردەی بەرازیل بكرێت بۆ بەشداریكردن لە مۆندیالی 2026، بۆیە بڕیاری جێهێشتنی ریال مەدریدی داوە بۆ ئەوەی سەرنجی كارلۆ ئانچیلۆتی راهێنەری هەڵبژاردەی بەرازیل رابكێشێت و بیگەڕێنێتەوە سامبا.

ئێندریكی تەمەن 19 ساڵان، لە هاوینی 2024 لە یانەی پاڵمێراس بەرامبەر 47 ملیۆن یۆرۆ روویكردە ریال مەدرید، لە سەرجەم پاڵەوانێتییەكان لەگەڵ مێرینگی لە كۆی 40 یاری، 7 گۆڵ و ئەسیستێكی هەیە.