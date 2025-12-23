شاندی دانوستانکاری پارتی و نووری مالیکی لە کۆبوونەوەدان

پێش 11 خولەک

شاندی دانوستانکاری پارتی و نووری مالیکی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق تاوتوێ دەکەن.

بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان تایبەت بە گفتوگۆکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق؛ سەردانی ماڵی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسایان لە ناوچەی سەوزی بەغدا کرد و تا ئێستا لە کۆبوونەوەدان.

پێش کۆبوونەوەیان لەگەڵ مالیکی، شاندی دانوستانکاری پارتی وەک یەکەم وێستگە، سەردانی کۆشکی "سەلام"ـیان لە بەغدا کرد و لە لایەن لەتیف ڕەشید، سەرۆک کۆماری عێراقەوە پێشوازی لێ کرا.

چاوەڕێ دەکرێت، هەر ئەمڕۆ، شاندی پارتی لەگەڵ سەرۆک و بەرپرسی حزب و لایەنە سیاسییەکانی دیکەی سوننە و شیعە کۆببێتەوە.

لە ئێوارەی دووشەممەوە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندێکی باڵای دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی لە بەغدایە، بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.

شاندەکەی پارتی پشکی کورد لە حکوومەتی داهاتووی عێراق و ئیستحقاقی پارتی وەک براوەی یەکەمی هەڵبژاردن لەگەڵ لایەنەکان تاوتوێ ده‌كات.

شاندی پارتی پێکدێن لە:

- فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی.

- فوئاد حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- نەوزاد هادی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- ئومێد سەباح، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی.

- فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا.

سەردانی ئەم شاندەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەغدا لە کاتێکدایە، هەوڵ و دانوستانەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق چڕبوونەتەوە. دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجومەنی نوێنەران لە 11ـی تشرینی دووەم، لایەنە سیاسییەکان بەتایبەت هێزە براوەکان، جووڵەیان بۆ پێکهێنانی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی و دابەشکردنی پۆستە سیادییەکان دەستپێکردووە.

پارتی دیموکراتی کوردستان وەک هێزی یەکەمی براوەی هەڵبژاردن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق، جەخت لەسەر بنەماکانی هاوسەنگی، هاوبەشی و سازان دەکاتەوە. چاوەڕوان دەکرێت گفتوگۆکانی ئەم شاندە لە بەغدا، کاریگەریی بەرچاوی لەسەر دیاریکردنی سەرۆک کۆمار و یەکلاییکردنەوەی پشک و مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان لە حکوومەتی داهاتووی عێراقدا هەبێت.

سەردانەکەی شاندی پارتی بۆ بەغدا دوای کۆبوونەوەی فراوانی کۆمیتەی ناوەندیی ئەو حیزبە دێت، کە لە 18ـی کانوونی یەکەمی 2025 بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی ئەنجامدرا.

لە ڕاگەیەنراوی کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، ئاماژە بەوە کرابوو بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان لەگەڵ بەغدا، شاندێکی باڵای پارتی دیاریکراوە. هاوکات جەختی لەوە کردبووەوە، پێویستە هەوڵی جددی بدرێت بۆ گۆڕینی یاسای هەڵبژاردنەکانی عێراق بەهۆی بوونی نادادپەروەری تێییدا.

هەروەها داوای چارەسەرێکی هەمیشەیی و بنەڕەتی بۆ پرسی بودجە و مووچەی هەرێمی کوردستان کردبوو، بەشێوەیەک لەگەڵ سیستەمی فیدراڵیدا بگونجێت.