سوننەکان کۆدەبنەوە؛ "سامەڕائی بەهێزترین کاندیدە بۆ سەرۆکایەتیی پەرلەمان"

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، لایەنە سیاسییەکانی سوننە لە بەغدا کۆببنەوە بۆ یەکلاکردنەوەی پرسی کاندیدی پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق.

بەپێی زانیارییەکانی کوردستان24، موسەننا سامەڕائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی 'عەزم'، بەهێزترین کاندیدە بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە.

سەرچاوەیەک لە هاوپەیمانی سیادە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ لە ماڵی "ئەبو مازن" بەڕێوەدەچێت و تێیدا ناوی کاندیدی کۆتایی بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان یەکلا دەکرێتەوە. هەروەها، گفتوگۆ لەبارەی دابەشکردنی پۆستە وەزارییەکان دەستپێدەکات.

هاوکات عەممار عەزاوی، ئەندامی هاوپەیمانی سیادە، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، "ئەم کۆبوونەوەیە چارەنووسساز دەبێت؛ پێشکەشکردنی چەندان کاندید لە نێوماڵی سوننەکاندا پرۆسەکە دوادەخات و لە ئێستادا سامەڕائی لەنێو هێزە سوننەکان و چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکاندا پشتیوانییەکی بەرفراوانی هەیە."

ڕۆژی یەکشەممەی ڕابردووش، 'ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی'ـی سوننەکان لە ماڵی سابت عەباسی کۆبووەوە. بەهۆی ڕکابەریی توندی نێوان محەممەد حەلبوسی، سەرۆکی حزبی تەقەدوم، و موسەننا سامەڕائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، کۆبوونەوەکە بێئەنجام بوو و نەتوانرا بڕیاری کۆتایی بدرێت.

پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بەپێی نەریتی سیاسی پشکی پێکهاتەی سوننەیە. ناکۆکییەکانی نێوان لایەنە سوننییەکان بووەتە هۆی دواکەوتنی یەکلاکردنەوەی ئەم پۆستە.

چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان، کە گەورەترین هێزی پەرلەمانییە، جەختی کردووەتەوە لەسەر پێویستیی خێراکردنی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتییەکی نوێ بۆ پەرلەمان و ئامادەیی خۆی نیشانداوە بۆ پشتیوانیکردنی ئەو کاندیدەی زۆرینەی سوننەکان لەسەری ڕێکدەکەون.

لە ئێستادا، ناوی موسەننا سامەڕائی و سابت عەباسی، وەزیری بەرگری، وەک دیارترین کاندیدەکان دێنە ئاراوە، بەڵام سامەڕائی بەهۆی هەڵوێستە میانڕەوەکانی و پەیوەندییە سیاسییەکانییەوە، چانسی زیاترە. چاوەڕوان دەکرێت کۆبوونەوەی ئەمڕۆی لایەنە سوننەکان کۆتایی بەم کێبڕکێیە بهێنێت و ڕێگە بۆ دانیشتنی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەتی نوێ خۆش بکات.

سەرۆکک ۆماری عێراق لە مەرسومێکی کۆماریدا ڕۆژی 29ـی ئەم مانگەی وەک یەکەم دانیشتنی خولی نوێی پەرلەمانی عێراق دیاریکردووە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و دوو جێگرەکەی، بەڵام تاوەکو ئێستا شیعە، سوننە و کورد نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن لەسەر دیاریکردنی کاندیدی پۆستەکانی سەرۆک وەزیران، سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆک کۆمار.