مەسرور بارزانی: پێویستە حکوومەتی نوێی عێراق لەسەر بنەمای هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان پێکبهێنرێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکومەتی هه‌رێمى كوردستان، پێشوازی له‌ سەرمەد خەمیس خەنجەر، سەرۆکی هاوپەیمانیی سیادە کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا، دۆخی گشتیی عێراق و هەوڵ و گفتوگۆی لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی عێراق تاوتوێ کرا.

هەردوولا جەختیان لەوە کردەوە "پێویستە لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ پرنسیپەکانی هاوبەشی و هاوسەنگیی و سازان لەبەرچاو بگیرێن و بێ جیاوازی، خزمەتی سەرجەم هاووڵاتیانی عێراق و گشت پێکهاتەکان بکرێت."