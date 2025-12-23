ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لەبارەی مووچە لە کۆبوونەوەدایە

پێش 9 خولەک

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە سەرۆکایەتیی سەرۆک وەزیران، محەممەد شیاع سوودانی لە کۆبوونەوەدایە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لە کۆبوونەوەکەدا بڕیار لەسەر ناردنی مووچەی مانگی 10 ـی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەدرێت و هەروەها گفتوگۆ لەسەر درێژکردنەوەی ڕێککەوتنە داراییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و بەردەوامی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان دەکرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕی 120 ملیار دینار، وەک داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی تشرینی یەکەم بە شێوەی کاش خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.