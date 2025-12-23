نهێنییەكی سەرسوڕهێنەر لە جەستەی كریستیانۆ رۆناڵدۆ ئاشكرا دەبێت

پێش کاتژمێرێک

کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەستێرەی پورتوگالی، دوای ئەوەی وێنەكانی خۆی بڵاوكردەوە هەواداران و پسپۆڕان و پزیشكەكانی تووشی شۆك كرد كە تێیدا لەشولار و قۆڵ، پشت و رانەكانی دەرخستووە، ئەمەش وایكرد لێكۆڵینەوە لە جەستەی كاپتنەكەی یانەی نەسری سعوودیە بكرێت.

كریستیانۆ رۆناڵدۆی تەمەن 40 ساڵ، بەوە ناسراوە كە بەشێوەیەكی زۆر تەندروست ژیانی دەپارێزێت، لە نوێترین راپۆرتی پزیشكی دا دەركەوتووە رێژەی چەوری جەستەی كریستیانۆ لە 7% كەمترە.

دوای بڵاوبوونەوەی وێنەكانی كریستیانۆ رۆناڵدۆ، پسپۆڕێكی خۆراكی و شارەزا لە وەرزشی لەشڕێكی بە ناوی (گەریما گۆیال) توێژینەوەیەكی لەسەر جەستەی كریستیانۆ كردووە و رایگەیاندووە رێژەی چەوری كریستیانۆ رۆناڵدۆ 7% كەمترە، دەشڵێت: كریستیانۆ لەڕووی جەستەییەوە وەرزشوانێكی سەرسوڕهێنەرە، لەكاتێكدا زۆربەی وەرزشوانان بە تێپەڕبوونی كات ماسولكەكانیان دەپۆكێتەوە و بەشێوەیەكی ناتەندروست كێشیان زیاد و كەم دەبێت، ئەم لەشولارەی ئێستای كریستیانۆ بەرهەمی پابەندبوون و خۆپارێزی ساڵانێكی زۆرە بەپێچەوانەی كەسانێكی زۆر لە ماوەیەكی كورتخایەن ماسولكەكانیان گەورە دەكەن.

گۆیال ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە جەستەی كریستیانۆ جیاوازە لە هەمووان، چونكە ئەو یاریزانە گرینگی دەدات بە مەشق و راهێنانەكی نەرم و لەسەرخۆ، جگە لەوەش پشوودان و خەوتن و رۆتینی رۆژانەی زۆر جێگیرە، ئەمەش وادەكات جەستەكەی بۆ ماوەیەكی درێژخایەن وەكو خۆی بمێنێتەوە.

ئەو پسپۆڕەی خۆراک ڕایگەیاندووە، "كریستیانۆ تەنیا گرینگی بەخۆراكی جەستە نادات، بەڵكو گرینگی بەخۆراكی دەروونی دەدات، ئەمەش وادەكات پیربوونی دوابخات و هێشتا جەستەی بە گەنجی بهێڵێتەوە.