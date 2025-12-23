ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ڕێککەوتنی هەناردەکردنی نەوتی کوردستانی درێژ کردەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ڕێککەوتنی نەوتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان درێژکردەوە و بۆ ساڵی نوێش کاری پێ دەکرێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرچاوەیەک لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنەکەدا، بە زۆرینەی دەنگ بڕیاردرا ڕێککەوتنی نەوتی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی داهاتووش درێژ بکرێتەوە.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوەی کوردستان24، بڕی 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان دەستکاری نەکراوە و وەک خۆی دەمێنێتەوە؛ واتا مانگانە ئەو بڕە پارەیە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق دەکرێت لە بەرانبەر خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم.

سەبارەت بە چارەنووسی مووچەی مانگەکانی 11 و 12ی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەکرد، لە کۆبوونەوەکەدا هیچ بڕیارێکی لەبارەوە نەدراوە.

درێژکردنەوەی ڕێککەوتنی نەوتی لە کاتێکدایە ماوەی یاسایی بودجەی سێ ساڵەی عێراق (2023-2025) لە کۆتایی ئەمساڵدا تەواو دەبێت. پێشتر حەمید شنگالی، جێگری بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ ڕایگەیاندبوو، ڕێککەوتنەکە نوێ دەکرێتەوە و هیچ کێشەیەکی لەبەردەمدا نییە.

لە لایەکی دیکەوە، ئەمڕۆ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، وەزیری دارایی ڕاسپاردووە مووچەی مانگی 10ی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات. وەزارەتی دارایی هەرێمیش ئامادەیی خۆی بۆ دابەشکردنی مووچەکە دەربڕیوە بە گەیشتنی پارەکە.

هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە مانگی ئەیلوولی ئەمساڵەوە دەستیپێکردووەتەوە و بەپێی ڕێککەوتنەکە، نەوت ڕادەستی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) دەکرێت؛ بەڵام هێشتا چارەنووسی مووچەی مانگەکانی 11 و 12ی فەرمانبەران و شایستە داراییەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بە نادیاری ماوەتەوە، ئەمەش لە کاتێکدایە لیستی مووچەی ئەو دوو مانگەش ڕەوانەی بەغدا کراوە.