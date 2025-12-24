مەسرور بارزانی: گەرمترین پیرۆزبایی لە کریستیانەکانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح لە پەیامێکدا، پیرۆزبایی لە کریستیيانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە 24ی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا، هیوای جەژنێکی پڕ لە خێر و خۆشگوزەرانی بۆ کریستیانەکان دەخوازێت و دەڵێت: لەم بۆنەیەدا، پابەندبوونی نەگۆڕمان بە پاراستن و بەرەوپێشبردنی بەهاکانی بەیەکەوەژیانی ئاشتیيانە و برایەتی و تەبایی نێوان پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەینەوە.

پیرۆزبایی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح لە کریستیانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم و هیوای جەژنێکی پڕ لە خێر و خۆشگوزەرانییان بۆ دەخوازم.



لەم بۆنەیەدا، پابەندبوونی نەگۆڕمان بە پاراستن و بەرەوپێشبردنی بەیەکەوەژیان و تەبایی نێوان پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەینەوە. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) December 24, 2025

ئەمەش دەقی پەیامەکەیە:

بە بۆنەی جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح (سڵاوی خودای لەسەر بێت)، گەرمترین پیرۆزبایی لە کریستیيانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم و هیوای جەژنێکی پڕ لە خێر و خۆشگوزەرانییان بۆ دەخوازم.

لەم بۆنەیەدا، پابەندبوونی نەگۆڕمان بە پاراستن و بەرەوپێشبردنی بەهاکانی بەیەکەوەژیانی ئاشتیيانە و برایەتی و تەبایی نێوان پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستان دووپات دەکەینەوە.

جەژنتان پیرۆز بێت و هەر لە شادی و تەندروستیدا بژین.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

2025/12/24