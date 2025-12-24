عادل عەبدولمەهدی: پارتی حزبێکی کاریگەرە و دەبێت لە یەکلاییکردنەوەی پرسەکان ڕۆڵی هەبێت

پێش کاتژمێرێک

شاندی دانوستانکاری پارتی لە بەغدا لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی کۆبوونەوە؛ سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق وێڕای ئاماژەدان بەوەی خۆی لایەنی دانوستانکار نییە، ڕایگەیاند کە پشتیوانی لایەنەکان دەبێت و جەختی لەوە کردەوە پارتی پێگەیەکی گرنگی هەیە و دەبێت لە پرسەکانی عێراق و کوردستاندا ڕۆڵ و قسەی خۆی هەبێت.

شاندی دانوستانکاری پارتی لە درێژەی کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنە سوننی و شیعەکانی بەغدا، بە مەبەستی تاوتوێکردنی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق، ئەمڕۆ چوارشەممە 24ـی کانوونی یەکەمی 2025، لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی، سەرۆک وەزیرانی پێشووتری عێراق کۆبووەوە.

عادل عەبدولمەهدی دوای کۆبوونەوە بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند، من لایەنی دانوستانکاری نیم، بەڵکو هاوکاریی لایەنەکان دەبین، چونکە دانوستان ئەرکی ئەو لایەنانەیە کە کورسی پەرلەمانیان هەیە و خاوەنی دەنگن، ئەرکی ئەنجوومەنی سیاسی، چوارچێوەی هەماهەنگی، حزبە سیاسییەکان و هاوپەیمانییە کوردستانییەکانە بەرژەوەندی گشتیی هەڵبژێرن، ئێمەش پشتیوان و هاوکاریان دەبین.

گوتیشی: پارتی دیموکراتی کوردستان لە حزبە کاریگەر و گرنگەکانە و دەبێت لە بارەی کوردستان و عێراقیش ئامادەیی و قسەی خۆیان هەبێت، بەڵام ئێمە هاوکار و پشتیوان دەبین.

لە ئێوارەی دووشەممەوە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاندێکی باڵای دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتیی فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی لە بەغدایە، بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.

شاندەکەی پارتی پشکی کورد لە حکوومەتی داهاتووی عێراق و ئیستحقاقی پارتی وەک براوەی یەکەمی هەڵبژاردن لەگەڵ لایەنەکان تاوتوێ دەکات.

شاندی پارتی پێکدێن لە:

- فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسی.

- فوئاد حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- نەوزاد هادی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی.

- ئومێد سەباح، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی.

- فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا.