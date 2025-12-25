بەم نزیکانە دووسایدی کەسنەزان- گۆمەسپان دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

یەکێک لە پرۆژە گرنگ و ستراتیژییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی، دوو ساید کردنی ڕێگەی کەسنەزان- گۆنەسپانە کە پێشتر بە ڕێگەی مەرگ ناسرابوو، پرۆژەکە 95%ـی کارەکانی تەواو کراوە و بەم نزیکانەدا دەکرێتەوە.

پرۆژەی دوو ساید کەسنەزان- دەربەندی گۆمپەسپان پێكهاتووه‌ له‌ 16كیلۆمەتر هەر سایدێکی ڕێگەکە پانییەکەی 10 مەتر و 75 سانتیمەترە، ڕێگەکە بە بارستایی 91 سانتیمەتر بەرد و چەوڕێژ و قیرتاو کراوە، بۆ ئەوەی بەرگەی فشاری زۆر بگرێت، بە تایبەتی هاتوچۆی بارهەڵگرەکان، ئەمەش باشترین کوالێتی و ستانداردی مۆدێرنە بۆ دروستکردنی ڕێگە لە جیهاندا.

هاووڵاتییان و شۆفێران تایبەت بۆ کوردستان24 دەڵین:"پێشتر ڕێگاکە زۆر خراپ بوو، ئەوەندە پڕ مەترسی بوو بە ڕێگای مەرگ ناومان دەبرد، هاتوچۆکردنمان بەم ڕێگەیەدا زۆر زەحمەتی هەبوو، هاوکات ڕوودای هاتوچۆ زۆر بوو، چەندین کەس لەم ڕێگەیە گیانیان لە دەستداوە، بەڵام ئێستا ڕێگەیەکی زۆر خۆش و بێ کێشەیە، دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین".

بە درێژایی ڕێگاکە 6 بەرزەپرد و یەک ژێر پرد و 50 ئاوبەر دروستکراوە، هەروەها سیستەمی ئاوەڕۆ، دیواری پاڵپشت، پەرژینی خۆپاراستن، هێماکانی هاتوچۆ و هێڵکاری شەقام بۆ ڕێگەکە دابینکراوە.

بە گوێرەی دیزاینی نوێی ڕێگەکە ئەو بەرزی و نزمیانەی کە پێشتر هەبوون، ئێستا نەماون، هاوکات شۆفێران دەتوانن بە خێرایی 100 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا ببڕن.

لەگەڵ تەواوکردنی دوو سایدی کەسنەزان- گۆمەسپان، چوارڕێیانی دەربەندی گۆمەسپانیش دیزاینی گۆڕاوە، سێ بەرزەپردی گەورە بۆ پێچکردنەوە و سوڕانەوەی شۆفێران دروست دەکرێت.

پڕۆژەکە پڕۆژەیەکى ستراتیژى و گرنگى سنوورى پارێزگاى هەولێره و بە تەواوبوونى، سوودێکى زۆرى دەبێت بۆ هاتووچۆى هاووڵاتییان و گەشتیاران و کەمکردنەوەى قەرەباڵغیی سەر ڕێگاکە، کە پێشتر یەک ساید بووە و ڕووداوى نەخوازراوى لێکەوتۆتەوە.

پڕۆژەکە هاوکات لەگەڵ پڕۆژەى دوو سایدی گۆمەسپان - سماقووڵی کارى تێدا دەکرێت و بە تەواوبوونی، ڕێگەی هەولێر تا سماقوڵی بە درێژیی 38 کیلۆمەتر دەبێتە دوو ساید، وابڕیارە لە ماوەی کەمتر لە یەک مانگی دیکەدا کارەکانی تەواو بکرێت و بە فەرمی دەخرێتە خزمەتی هاتوچۆی شۆفێران و ڕێبواران.