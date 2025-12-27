کورد تاکە پۆستێکی لە خورماتوو مابوو ئەویشی لێسەندرا

پێش کاتژمێرێک

ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەری 2017 و نەگەڕانەوەی ئەفسەرانی کوردی خەڵکی خورماتوو بۆ خزمەتکردنی شارەکەیان، بوونەتە هۆی ئەوە لە گۆڕانکارییە ئیدارییە ئەمنی و مەدەنییەکانی شارەکەدا، کورد لە هەموو پۆستێک دابماڵدرێت.

کاوە شێخانی ڕاوێژکاری ئەمنی پارێزگای سەڵاحەددین ئەمڕۆ شەممە 27ی کانوونی یەکەمی 2025، لە بارەی گۆڕانکارییە ئەمنییەکانی شارۆچکەی خورماتوو بۆ کوردستان24، گوتی: بە گشتیی لە سنووری پارێزگای سەڵاحەددین لە کۆی دوو هەزار ئەفسەری پۆلیس، مەگەر تەنیا دووانیان کورد بن، ئێستاش تاکە بەرپرسێکی کورد لە پۆلیسی خورماتوو، کە بەرپرسی پاسەوانانی دامەزراوەکانی حکوومی بوو، لە پۆستەکەی دوورخراوەتەوە و جێگرەکەی کە عەرەبە، خراوەتە شوێنەکەی.

لە بارەی هۆکاری ئەوەی ئەفسەرێکی کورد لەو پۆستە دانەنراوەتەوە، کاوە شێخانی گوتی: ئەفسەرانی کوردی خەڵکی شارەکە ئامادە نین بگەڕێنەوە و لە خورماتوو خزمەت بکەن، ئەمەش کێشەیەکی گەورەی بۆ کورد دروستکردووە، هەرچەندە پێشتریش داوامان کردووە بگەڕێنەوە لە خورماتوو خزمەت بکەن، بەڵام ئامادە نین بگەڕێنەوە شارەکەیان بکەن.

هەروەها ئاماژەیدا، بەر لە 16 ئۆکتۆبەری 2017، پۆستە ئەمنی و ئیدارییە مەدەنییەکانی خورماتوو بەمشێوەیە دابەشکرا بوون، قایمقام بۆ کورد، سەرۆکی ئەنجوومەنی قەزا بۆ عەرەب، بەڕێوەبەری پۆلیس بۆ تورکمان بوو، بەڵام لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر، پۆستی قایمقام لە کورد وەرگیرایەوە و بە پێکهاتەی تورکمان درا، پۆستە ئەمنییەکەش ئێستا بەڕێوەبەرایەتی دروستکراوە و وەک فەرماندەییەکی ئەمنی دەردەکەوێت، کە بەرپرسەکەی لە نەتەوەی عەرەبە و ئەمنییەتی خورماتوو، ئامرلی، سلێمان بەگ و دووز بەڕێوە دەبات، جگە لەم دوو پۆستە لە ناوەندی خورماتوو چەند بنکەیەکی پۆلیس، هەواڵگری و نەهێشتنی تاوان هەن، بەڵام بەرپرسی هیچ یەکێک لە بنکەکان کورد نین، چونکە زۆرینەی ئەفسەرە کوردەکانی خەڵکی خورماتوو لە پۆلیسی نەوتی کەرکووک یان پاسەوانی سنوورن، بەشێکیان لە داقووق دەوام دەکەن و کەسیان ئامادەنین بگەڕێنەوە و لە خورماتوو خزمەتی شارەکەیان بکەن.

کاوە شێخانی ئەوەشی ئاشکرا کرد، پارێزگای سەڵاحەددین لە ڕووی ئەمنییەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر سەقامگیرە و پارێزگاکە لە سێ فەرماندەیی ئۆپەراسیۆن پێکهاتووە، ئەوانیش ئۆپەراسیۆنەکانی سامەرا، سەڵاحەددین و ڕۆژهەڵاتی سەلاحەددینە، کە ئاسایشی 11 قەزا و 18 ناحیە دەپارێزن، بەڵام لە کۆی نزیکەی دوو هەزار ئەفسەر، تەنیا ئەگەر دوو ئەفسەریان کورد بن.

بە گوێرەی زانیارییەکانی هەرێم جاف پەیامنێری کوردستان24 لە گەرمیان، گۆڕانکارییە ئەمنییەکانی خورماتوو بەهۆی هێرشەکەی 26ی مانگی ڕابردووی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆروە بووە، بەڵام کاوە شێخانی ڕاوێژکاری ئەمنی پارێزگای سەڵاحەددین دەڵێت: تاوەکوو ئێستا هیچ نووسراوێکی فەرمیمان لە بارەی هۆکارەکانی گۆڕانکاریی پۆستە ئەمنییەکانەوە پێنەگەیشتووە.

گۆڕانکاریی لەم پۆستە ئەمنیانەی خورماتوو کراوە:

- بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی خورماتوو

- بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی ئامرلی

- بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی کۆماری

- بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی حامورابی

- بەڕێوەبەری بنکەی پۆلیسی نەهێشتنی تاوان

- بەڕێوەبەری نەهێشتنی تاوانی گرتووخانە

- بەڕێوەبەری پاسەوانی دامەزراوە حکوومییەکان

- بەڕێوەبەری گرتووخانەی خورماتوو

هەروەها هەرێم جاف ئاماژەیدا، بەگوێرەی زانیارییەکان تەنیا چوار پۆست ماوە گۆڕانکاریان تێدا بکرێت، گوایە بەهۆی پشووەکانی سەری ساڵ دواخراوە.