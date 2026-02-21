سەرۆک بارزانی پێشوازی لە شاندێکی باڵای حزبی دەعوەی عێراقی دەکات

پێش 55 خولەک

سەرۆک بارزانی و شاندێکی باڵای حزبی دەعوەی عێراقی بارودۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد و جەختیان لە پەیوەندی و هەماهەنگیی نێوان لایەنەکان کردەوە

بارەگای بارزانی، راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ شەممە 21ـی شوباتی 2026، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە شاندێکی باڵای حزبی دەعوەی عێراقی کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی بارودۆخی سیاسیی عێراق و دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا.

بە گوێرەی راگەیەندراوکەدا لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە پەیوەندی و هەماهەنگیی نێوان لایەنەکان بۆ تێپەڕاندنی گرفت و ئالنگارییەکان کرایەوە.