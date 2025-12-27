گشتی

حکوومەت چەند پرۆژەی ڕێگاوبانی لە 2025 تەواو کردووە؟ وردەکارییەکەیان بزانە

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە کاتی کردنەوەی بەرزە پردی سۆران
کوردستان

لە ساڵی 2025 سەدان پرۆژەی ڕێگاوبان لە هەرێمی کوردستان، تەواو کراون و کارکردن لە پرۆژە ستراتیژییەکانیش بەردەوامە.

شەممە، 27ـی کانوونی یەکەمی 2025، د. ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند، سەرەڕای ئاڵنگارییەکان، لە ساڵی 2025دا ژمارەیەکی بەرچاوی پرۆژەکانی ڕێگاوبان تەواو کراون و کارکردنیش لە چەندان پرۆژەی ستراتیژیی گەورەدا بەردەوامە.

د. ئاگرین عەبدوڵڵا گوتی، "لە ساڵی 2025 بە گوژمەی 92 ملیار و 463 ملیۆن دینار، نزیکەی 172 پرۆژەی ڕێگاوبان بە درێژایی 640 کیلۆمەتر، لەسەر هەر سێ بودجەی ئاسایی، وەبەرهێنان و %30 ـی داهاتى وێستگەکانى کێش؛ جێبەجێ کراون." ڕوونیشی کردەوە "زۆربەی ئەم پرۆژانە بریتی بوون لە دروستکردن و چاککردنەوەی ڕێگای گوندەکان، دانانی گارد ڕێڵ، هەروەها چاککردنەوەی ڕێگا سەرەکییەکان."

 

سەرۆکی حکوومەت لە کاتی بەسەرکردنەوەی دووسایدی کەسنەزان - گۆمەسپان

 

پرۆژە ستراتیژییە بەردەوامەکان:

بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە چەندان پرۆژەی گرنگی وەک نموونە هێنایەوە، کە کارکردن تێیاندا بەچڕی بەردەوامە:

- ڕێگای هەولێر-کۆیە

- ڕێگای کۆڕێ-شەقڵاوە-قەندییل

- ڕێگای دهۆک (بەعەدرێ) 

- ڕێگای دووکان-خەلەکان

- ڕێگای وارماوە-دەربەندیخان
 

د. ئاگرین عەبدوڵڵا جەختی کردەوە، "ئەم پرۆژە گەورانە نموونەی کارکردنی بەردەوامی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن بۆ پێشخستنی ژێرخانی ئابووری و ئاسانکاری بۆ هاتووچۆی هاووڵاتییان."

 

سەرۆکی حکوومەت لە کاتی بەسەرکردنەوەی دووسایدی هەولێر - کۆیە

 

وردەکاریی بودجە و پڕۆژە تەواوبووەکانی ڕێگاوبان بۆ ساڵی 2025 

پڕۆژەکان لەسەر سێ جۆر بودجە دابەش بوون: بودجەی وەبەرهێنان، بودجەی ئاسایی، و داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش.

 

  • یەکەم: بودجەی وەبەرهێنان

لەسەر بودجەی وەبەرهێنان، 25 پڕۆژە بە درێژایی 164 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 68 ملیار و 408 ملیۆن دینار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تەواو کراون، کە بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش بوون:

- پارێزگای دهۆک: 6 پڕۆژە بە گوژمەی 34 ملیار و 945 ملیۆن دینار و بە درێژایی 35 کیلۆمەتر.

- پارێزگای سلێمانی: 6 پڕۆژە بە گوژمەی 20 ملیار و 127 ملیۆن دینار و بە درێژایی 40 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 4 پڕۆژە بە گوژمەی 4 ملیار و 206 ملیۆن دینار و بە درێژایی 8 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەولێر: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 3 ملیار و 656 ملیۆن دینار.

- ئیدارەی سۆران: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 3 ملیار و 197 ملیۆن دینار و بە درێژایی 40.50 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەڵەبجە: 3 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 595 ملیۆن دینار و بە درێژایی 39 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی ڕاپەڕین: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 682 ملیۆن دینار و بە درێژایی 1 کیلۆمەتر.
 

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە کاتی کردنەوەی دووسایدی گۆمەسپان-سماقووڵی

 

  • دووەم: بودجەی ئاسایی

لەسەر بودجەی ئاسایی کە پڕۆژەکانی چاککردنەوە و قیرتاوکردنی ڕێگاکان لەخۆدەگرێت، 101 پڕۆژە بە درێژایی 150.044 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 20 ملیار و 55 ملیۆن دینار جێبەجێ کراون. دابەشبوونەکەیان بەم شێوەیەیە:

- پارێزگای سلێمانی: 48 پڕۆژە بە گوژمەی 14 ملیار و 71 ملیۆن دینار و بە درێژایی 7.350 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی سۆران: 10 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 835 ملیۆن دینار و بە درێژایی 31.100 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەولێر: 11 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 498 ملیۆن دینار و بە درێژایی 78.025 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی ڕاپەڕین: 9 پڕۆژە بە گوژمەی 849 ملیۆن دینار و بە درێژایی 10.47 کیلۆمەتر.

- پارێزگای دهۆک: 9 پڕۆژە بە گوژمەی 748 ملیۆن دینار و بە درێژایی 2 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 7 پڕۆژە بە گوژمەی 390 ملیۆن دینار و بە درێژایی 19.20 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی زاخۆ: 3 پڕۆژە بە گوژمەی 347 ملیۆn دینار و بە درێژایی 1.45 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەڵەبجە: 4 پڕۆژە بە گوژمەی 319 ملیۆن دینار.

 

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە کاتی کردنەوەی بەرزە پردی سۆران

 

  •  سێیەم: داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش

لەسەر داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش، کە بۆ چاککردنەوە و قیرتاوکردنی ڕێگاکان تەرخان کراوە، 46 پڕۆژە بە درێژایی 327 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 4 ملیار دینار تەواو کراون، کە بەم جۆرە دابەش بوون:

- پارێزگای هەولێر: 28 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 897 ملیۆن دینار و بە درێژایی 276 کیلۆمەتر.

- پارێزگای دهۆک: 6 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 114 ملیۆن دینار و بە درێژایی 44 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی زاخۆ: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 466 ملیۆن دینار و بە درێژایی 3.181 کیلۆمەتر.

- پارێزگای سلێمانی: 7 پڕۆژە بە گوژمەی 397 ملیۆن دینار و بە درێژایی 3 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی سۆران: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 115 ملیۆن دینار و بە درێژایی 1 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 1 پڕۆژە بە گوژمەی 11 ملیۆن دینار.
 

ئەم پڕۆژانە بەشێکن لە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووری و ئاسانکاریی هاتوچۆ بۆ هاووڵاتییان لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان.

 
 
 
 
