حکوومەت چەند پرۆژەی ڕێگاوبانی لە 2025 تەواو کردووە؟ وردەکارییەکەیان بزانە

لە ساڵی 2025 سەدان پرۆژەی ڕێگاوبان لە هەرێمی کوردستان، تەواو کراون و کارکردن لە پرۆژە ستراتیژییەکانیش بەردەوامە.

شەممە، 27ـی کانوونی یەکەمی 2025، د. ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 ڕایگەیاند، سەرەڕای ئاڵنگارییەکان، لە ساڵی 2025دا ژمارەیەکی بەرچاوی پرۆژەکانی ڕێگاوبان تەواو کراون و کارکردنیش لە چەندان پرۆژەی ستراتیژیی گەورەدا بەردەوامە.

د. ئاگرین عەبدوڵڵا گوتی، "لە ساڵی 2025 بە گوژمەی 92 ملیار و 463 ملیۆن دینار، نزیکەی 172 پرۆژەی ڕێگاوبان بە درێژایی 640 کیلۆمەتر، لەسەر هەر سێ بودجەی ئاسایی، وەبەرهێنان و %30 ـی داهاتى وێستگەکانى کێش؛ جێبەجێ کراون." ڕوونیشی کردەوە "زۆربەی ئەم پرۆژانە بریتی بوون لە دروستکردن و چاککردنەوەی ڕێگای گوندەکان، دانانی گارد ڕێڵ، هەروەها چاککردنەوەی ڕێگا سەرەکییەکان."

پرۆژە ستراتیژییە بەردەوامەکان:

بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە چەندان پرۆژەی گرنگی وەک نموونە هێنایەوە، کە کارکردن تێیاندا بەچڕی بەردەوامە:

- ڕێگای هەولێر-کۆیە

- ڕێگای کۆڕێ-شەقڵاوە-قەندییل

- ڕێگای دهۆک (بەعەدرێ)

- ڕێگای دووکان-خەلەکان

- ڕێگای وارماوە-دەربەندیخان



د. ئاگرین عەبدوڵڵا جەختی کردەوە، "ئەم پرۆژە گەورانە نموونەی کارکردنی بەردەوامی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن بۆ پێشخستنی ژێرخانی ئابووری و ئاسانکاری بۆ هاتووچۆی هاووڵاتییان."

وردەکاریی بودجە و پڕۆژە تەواوبووەکانی ڕێگاوبان بۆ ساڵی 2025

پڕۆژەکان لەسەر سێ جۆر بودجە دابەش بوون: بودجەی وەبەرهێنان، بودجەی ئاسایی، و داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش.

یەکەم: بودجەی وەبەرهێنان

لەسەر بودجەی وەبەرهێنان، 25 پڕۆژە بە درێژایی 164 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 68 ملیار و 408 ملیۆن دینار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تەواو کراون، کە بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش بوون:

- پارێزگای دهۆک: 6 پڕۆژە بە گوژمەی 34 ملیار و 945 ملیۆن دینار و بە درێژایی 35 کیلۆمەتر.

- پارێزگای سلێمانی: 6 پڕۆژە بە گوژمەی 20 ملیار و 127 ملیۆن دینار و بە درێژایی 40 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 4 پڕۆژە بە گوژمەی 4 ملیار و 206 ملیۆن دینار و بە درێژایی 8 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەولێر: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 3 ملیار و 656 ملیۆن دینار.

- ئیدارەی سۆران: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 3 ملیار و 197 ملیۆن دینار و بە درێژایی 40.50 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەڵەبجە: 3 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 595 ملیۆن دینار و بە درێژایی 39 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی ڕاپەڕین: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 682 ملیۆن دینار و بە درێژایی 1 کیلۆمەتر.



دووەم: بودجەی ئاسایی

لەسەر بودجەی ئاسایی کە پڕۆژەکانی چاککردنەوە و قیرتاوکردنی ڕێگاکان لەخۆدەگرێت، 101 پڕۆژە بە درێژایی 150.044 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 20 ملیار و 55 ملیۆن دینار جێبەجێ کراون. دابەشبوونەکەیان بەم شێوەیەیە:

- پارێزگای سلێمانی: 48 پڕۆژە بە گوژمەی 14 ملیار و 71 ملیۆن دینار و بە درێژایی 7.350 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی سۆران: 10 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 835 ملیۆن دینار و بە درێژایی 31.100 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەولێر: 11 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 498 ملیۆن دینار و بە درێژایی 78.025 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی ڕاپەڕین: 9 پڕۆژە بە گوژمەی 849 ملیۆن دینار و بە درێژایی 10.47 کیلۆمەتر.

- پارێزگای دهۆک: 9 پڕۆژە بە گوژمەی 748 ملیۆن دینار و بە درێژایی 2 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 7 پڕۆژە بە گوژمەی 390 ملیۆن دینار و بە درێژایی 19.20 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی زاخۆ: 3 پڕۆژە بە گوژمەی 347 ملیۆn دینار و بە درێژایی 1.45 کیلۆمەتر.

- پارێزگای هەڵەبجە: 4 پڕۆژە بە گوژمەی 319 ملیۆن دینار.

سێیەم: داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش

لەسەر داهاتی 30%ی وێستگەکانی کێش، کە بۆ چاککردنەوە و قیرتاوکردنی ڕێگاکان تەرخان کراوە، 46 پڕۆژە بە درێژایی 327 کیلۆمەتر و بە گوژمەی 4 ملیار دینار تەواو کراون، کە بەم جۆرە دابەش بوون:

- پارێزگای هەولێر: 28 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 897 ملیۆن دینار و بە درێژایی 276 کیلۆمەتر.

- پارێزگای دهۆک: 6 پڕۆژە بە گوژمەی ملیارێک و 114 ملیۆن دینار و بە درێژایی 44 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی زاخۆ: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 466 ملیۆن دینار و بە درێژایی 3.181 کیلۆمەتر.

- پارێزگای سلێمانی: 7 پڕۆژە بە گوژمەی 397 ملیۆن دینار و بە درێژایی 3 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی سۆران: 2 پڕۆژە بە گوژمەی 115 ملیۆن دینار و بە درێژایی 1 کیلۆمەتر.

- ئیدارەی گەرمیان: 1 پڕۆژە بە گوژمەی 11 ملیۆن دینار.



ئەم پڕۆژانە بەشێکن لە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووری و ئاسانکاریی هاتوچۆ بۆ هاووڵاتییان لە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان.