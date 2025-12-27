کەشناسی هەرێم: ئەمڕۆ و سبەی بەفر و باران بەردەوام دەبێت
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، بەفر و باران و کڕێوە بەردەوام دەبێت.
بە گوێرەی کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ شەممە 27ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاسمان بەگشتی هەوری باراناوی دەبێت، نمە باران و بارانی مامناوەند لە زۆربەی کاتەکاندا دەبارێت، بەڵام لە ناوچە سنوورییەکان و ناوچە شاخاوییە بەرزەکاندا بەفر بارین بەردەوام دەبێت، هەروا لە لە ناوچە نیمچە بەرزەکاندا، پێشبینی تێکەڵەی باران و وردە بەفر دەکرێت.
بۆ ئەمڕۆ خێرایی پێشبینیکراوی با، مامناوەند دەبێت لە 15 – 25 کیلۆمەتر دەبێت لە هەر کاتژمێرێکدا و ئاراستەکەشی ڕوووەوە باشووری ڕۆژهەڵات دەبێت.
پلەکانی گەرما بەگشتی نزم دەبێتەوە لە نێوان 2 تا 5 پلەی سیلیزی دەبێت.
بەڕێوبەرایەتییەکە لە بارەی کەشی پێشبینیکراوی سبەی یەکشەممە 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئاماژەیداوە، ئاسمان هەوری باراناوی دەبێت، بارانی مامناوەند لە هەموو ناوچەکاندا دەبارێت لە هەندێ کات و شوێن ڕێژەی دابارین زیاد دەکات، هەروەها لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان، بەفر بارین بەردەوام دەبێت، بەڵام لە ناوچە سنوورییەکان و ناوچە شاخاوییە بەرزەکاندا، پێشبینی دەکرێت تێکەڵەی باران و وردە بەفر ببارێت، هەروەها لە کاتی باران باریندا خێرایی با چالاک دەبێت، بە تایبەت لە ناوچەکانی گەرمیان و سلێمانی خێرایی با دەگاتە سەرووی 35 کیلۆمەتر لە هەر کاتژمێرێکدا.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:
هەولێر : 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی
دهۆک : 9 پلەی سیلیزی
زاخۆ :10 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی
سۆران: 7 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 12 پلەی سیلیزی