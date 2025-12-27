چوارچێوەی هەماهەنگی پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان یەکلایی دەکاتەوە

پێش 38 خولەک

بڕیارە ئەمشەو لایەنە شیعەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی لە ماڵی عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمە کۆببنەوە بۆ ئەوەی پرسی جێگری سەرۆکی پەرلەمان یەکلا بکەنەوە.

لە کاتێکدا کێبڕکێکە لە نێوان دوو کاندیدی سەرەکیدایە، بەڵام پرسی دیاریکردنی سەرۆک وەزیران وەک تەوەری هەرە گرنگ و ئاڵۆزی گفتوگۆکان دەمێنێتەوە و پێناچێت لە کۆبوونەوەی ئەمشەودا بڕیاری کۆتایی لێ بدرێت.

بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان 24 لە بەغدا، ئێستا هەریەکە لە ئەحمەد ئەسەدی لە هاوپەیمانی ئاوەدانی و گەشەپێدان و موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانی ئەساس، بەهێزترین کاندیدن بۆ وەرگرتنی پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان.

هەرچەندە شبل زەیدی، سەرۆکی هاوپەیمانی خەدەمات و باڵی سیاسی کەتائیبی ئیمام عەلی هەوڵێکی زۆری دا بۆ بەدەستهێنانی ئەو پۆستە، بەڵام چوارچێوەی هەماهەنگی تەنیا ئەو دوو ناوەی پێشووی دەستنیشان کردووە.

هاوکات، جموجۆڵێکی سیاسی نوێ لە ئارادایە بۆ دروستکردنی هاوپەیمانییەکی نوێ لە نێوان هادی عامری و شبل زەیدی لە ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگیدا.

لە بەرەی سوننەکانەوە، دۆخەکە هێشتا ناڕوونە و ئاماژەکان بۆ ئەوە دەچن کە لایەنە سوننەکان نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن لەسەر یەک کاندیدی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان.

سەرچاوەکان بۆ کوردستان24 ئاشکرای دەکەن، پێشبینی دەکرێت لایەنە سوننەکان بە دوو کاندیدی جیاوازەوە بچنە نێو هۆڵی پەرلەمان و ململانێ لەسەر ئەو پۆستە بکەن، ئەمەش نیشانەی بەردەوامی جیاوازییەکانە لە نێوان لایەنە سیاسییەکانی ئەو پێکهاتەیەدا.

ئەم جووڵە سیاسییە خێرایانەی بەغدا لە کاتێکدایە کە عێراق لە قۆناغێکی یەکلاکەرەوەدایە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت، یەکلاییکردنەوەی پۆستە باڵاکانی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، وەک سەرەتایەک بۆ کردنەوەی گرێکوێرە سیاسییەکان دەبینرێت، چوارچێوەی هەماهەنگی کە زۆرینەی شیعەکان لەخۆ دەگرێت، هەوڵ دەدات سەرەتا پۆستە پەرلەمانییەکان تێپەڕێنێت بۆ ئەوەی دواتر بە کاتێکی فراوانتر و لەژێر گوشارێکی کەمتردا، گفتوگۆکانی تایبەت بە کاندیدی سەرۆک وەزیران ئەنجام بدات، کە گەورەترین تەحەدای بەردەم لایەنە براوەکانە.