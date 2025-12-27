4 کارەسات بەهۆی ریال مەدریدەوە چاوەڕێی بارسێلۆنا دەکات

ئەگەری دوورخرانەوەی بارسێلۆنا لە چامپیۆنزلیگ هەیە

پێش 15 خولەک

ریال مەدرید فشارەكانی لەبارەی دۆسیەی نێگریرا لە دادگا لە دژی بارسێلۆنا چڕتر كردووەتەوە و ئاشكرا بووە كە بارسێلۆنا نزیكەی 8 ملیۆن یۆرۆی داوەتە خۆزێ ماریا نێگرێرای جێگری پێشووی سەرۆكی لێژنەی ناوبژیوانانی ئیسپانیا،

لە ساڵی 2023 دۆسیەی نێگرێرا وروژێندرا كە تێیدا تۆمەتی گەندەڵی و پێدانی بەرتیل بە ناوبژیوانان دراوەتە پاڵ بارسێلۆنا و لە دادگای شاری ئیسپانیا فایلی بۆ كرایەوە.

بەگوێرەی رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی كەتەلۆنیا، ریال مەدرید هەموو هەوڵێك دەدات بۆ ئەوەی بارسێلۆنا وەكو تاوانبارێك بەتێوەگلانی گەندەڵی بداتە دادگا، بەڵام بەهۆی تێپەڕبوونی رووداوەكە زەحمەتە ریال مەدرید لەنێوخۆی ئیسپانیا بتوانێت تۆمەتی نێگرێرا بەسەر بارسێلۆنادا ساغ بكاتەوە، بۆیە فلۆرێنتینۆ پێرێز سەرۆكی ریال مەدرید دەیەوێت بابەتی نێگرێرا بە ئاراستەی ئەورووپا و دادگای نێودەوڵەتی بجووڵێنێت و ئامانجی ریال مەدریدیش لانیكەم دوورخرانەوەی بارسێلۆنایە لە چامپیۆنزلیگ و پاڵەوانێتییەكانی دەرەوە، ئەگەر بارسێلۆنا لە چامپیۆنزلیگ دووربخرێتەوە، یانەكە رووبەڕووی 4 كارەساتی گەورە دەبێتەوە.



یەكەم: لەدەستدانی داهاتی پەخش و پاداشتە داراییەكان

بارسێلۆنا لە ئێستاوە بەدەست قەیرانێکی دارایی سەختەوە دەناڵێنێت، ئیدارەی بارسێلۆنا هەوڵی خۆدەربازكردن دەدات لەژێر ئەو قەیرانە سەختەی رووبەڕووی بووەتەوە، لە ئەگەری دەركرانی لە چامپیۆنزلیگ داهاتی پەخشی تەلەڤزیۆنی و پارەی خەڵاتەکان لە نێوان 50 بۆ 100 ملیۆن یۆرۆ لەدەست دەدات، جگە لە فرۆشتنی بلیتی یارییەكان.

دووەم: هەڵهاتنی سپۆنسەرەکان لە ترسی تێوەگلانیان بە دۆسیەی گەندەڵی

سڕكرانی بارسێلۆنا لە پاڵەوانێتییەكانی كیشوەری و دەرەوەی ئیسپانیا وادەكات ژمارەیەك لە سپۆنسەر و هاوبەشە بازرگانییەكان گرێبەستەكانیان لەگەڵ بارسێلۆنا هەڵبوەشێنێتەوە و قەبارەی داراییان لە پرۆژە بازرگانییەكان لەگەڵ بارسێلۆنا كەم بكەنەوە.

سەختی تۆمارکردنی یاریزانی نوێ

بارسێلۆنا لە هەموو وەرزێکی گواستنەوەدا تووشی کێشەیەكی گەورە دەبێت لە تۆمارکردنی یاریزانی نوێ بەهۆی ڕێساکانی دارایی خاوێن بەتایبەتی لە لالیگا، بارسێلۆنا ئەگەر داهاتی ئەورووپای لەدەست بچێت، ئەوا دۆخی یانەكە لە بازاڕی گواستنەوە قورستر دەبێت، بەتایبەتی لەڕووی تۆماركردنی یاریزانی نوێ و گرێبەستی یاریزانان.

كۆچی ئەستێرەكان لە بارسێلۆنا

بەشداریـنـەكردنی بارسێلۆنا لە پاڵەوانێتە گەورەكانی كیشوەری، راستەوخۆ دۆخی دارایی یانەكە خراپتر دەكات، ئەمەش پاڵ بە ئەستێرەكان دەنێت تیپەكە جێبهێڵن، بەتایبەتی لامین یامال، پێدری و رافینیا، ئەمەش دەرفەت بە ركابەرەكانی بارسا دەدات ئۆفەری سەرنجراكیش پێشكەشی بلاوگرانا بكەن و ئەستێرەكان لە چنگی یانە كەتەلۆنییەكە دەربهێنن.