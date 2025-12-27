ناتانیاهۆ و ترەمپ لە فلۆریدا بۆ یەکلاکردنەوەی قۆناغی دووەمی ئاگربەست کۆدەبنەوە

پێش کاتژمێرێک

بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل، سبەی یەکشەممە بەرەو ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بەڕێدەکەوێت و بڕیارە ڕۆژی دواتر لە ویلایەتی فلۆریدا لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا کۆببێتەوە.

ئەم دیدارە کە بە پێنجەمین کۆبوونەوەی نێوان هەردوو سەرۆک لەمساڵدا دادەنرێت، وەک وەرچەرخانێکی ستراتیژی و گرنگ دەبینرێت بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگەکان و گواستنەوە بەرەو قۆناغی دووەمی ڕێککەوتنی ئاگربەست لە کەرتی غەززە.

تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانی نێوان ترەمپ و ناتانیاهۆ، چڕکردنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکانە بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی دووەمی ئاگربەست کە کشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیل، سپاردنی بەڕێوەبردنی غەززە بە ئیدارەیەکی تەکنۆکراتی فەڵەستینی و بڵاوەپێکردنی هێزێکی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی سەقامگیری لەخۆدەگرێت.

لایەنی ئەمەریکی و ناوەندە سیاسییەکان هیواخوازن ئەم دیدارە ببێتە هۆی خێراکردنی پڕۆسەی ئاشتی و کۆتاییهێنان بەو چەقبەستووییەی کە لە چەند هەفتەی ڕابردوودا لە دانوستانەکاندا دروست ببوو.

جگە لە پرسی غەززە، هەردوو سەرۆک باس لە دۆسیە ئاڵۆزەکانی ناوچەکە دەکەن، لەوانە هەڕەشە ئەتۆمییەکانی ئێران، پاراستنی ئارامی لە لوبنان و هەماهەنگی ئەمنی لە سووریا.

ناتانیاهۆ دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم دیدارەوە هاوسەنگییەک لە نێوان پێداویستییە ئەمنییەکانی وڵاتەکەی و فشارە نێودەوڵەتییەکان بۆ سەقامگیری دروست بکات، بەتایبەت کە ئیسرائیل بەرەو ساڵێکی نوێی هەڵبژاردن دەچێت و پێویستی بە پشتیوانییەکی بەهێزی واشنتن هەیە بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسێیە هەڵپەسێردراوەکان.

ئەم جووڵە دیپلۆماسییە لە کاتێکدایە کە کۆشکی سپی دەیەوێت بە زووترین کات نەخشەڕێگەی قۆناغی دووەم بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە تاوەکو ڕێگری لە هەر گرژییەکی نوێ بگرێت، چاودێران پێیان وایە کە کۆبوونەوەی فلۆریدا کلیلی کردنەوەی دەرگای ئاشتییەکی بەردەوام دەبێت لە ناوچەکەدا، چونکە ڕاستەوخۆ بڕیار لەسەر داهاتووی بەڕێوەبردنی غەززە و کەمکردنەوەی هەژموونی سەربازی لە ناوچە گەرمەکاندا دەدات، دەرەنجامی ئەم دیدارە نەک تەنیا بۆ ئیسرائیل و فەڵەستینییەکان، بەڵکو بۆ تەواوی هاوسەنگییە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ساڵی 2026دا گرنگییەکی یەکجار گەورەی دەبێت.