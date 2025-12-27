کەشناسیی هەرێم: شەپۆڵێکی چڕی بەفر و باران و سەرما ناوچەکە دەگرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا هۆشداری دەدات لەوەی، کاریگەریی ئەو شەپۆڵە ساردەی ڕووی لە ناوچەکە کردووە، ئەمشەویش بەردەوامی دەبێت.

پێشبینی دەکرێت بارانی مامناوەند زۆربەی ناوچەکان بگرێتەوە و لە ناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکانیش بەفر بارین بەردەوام بێت.

بەپێی پێشبینییەکان، ئەو ناوچانەی ئەمشەو ڕووبەڕووی بەفر و کڕێوە دەبنەوە بریتین لە (سیدەکان، حاجی ئۆمەران، ناوچە سنوورییەکان، شێلادزێ، دێرەلووک، دەڤەری بارزان، مێرگەسۆر، پێنجوێن) و چەند ناوچەیەکی تری هاوشێوە.

ئامارەکانی بەفر بارینی ئەمڕۆ ئاماژە بەوە دەکەن کە، لە مەرزی کێلێ بڕی 35 تا 40 سانتیمەتر و لە هەڵشۆ 4 سانتیمەتر بەفر باریوە.

هاوکات، خێرایی با لە زۆربەی ناوچەکان بە چالاکی دەمێنێتەوە.

بەپێی دواین تۆمارەکان، بەرزترین خێرایی با لە ناوچە جیاجیاکان بەم شێوەیە بووە:

خەبات: 28 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

هەولێر: 22 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

پیرمام: 21 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

بازیان و شەمامک: 20 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

سۆران: 18 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

دهۆک، ئاکرێ و مانگێش: 17 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

هەڵشۆ: 17 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

سلێمانی و حاجی ئۆمەران: 15 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

کەلار و بارزان: 13 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

زاخۆ: 11 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

چەمچەماڵ، ئامێدی و مەیدان: 10 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

بامەڕنی: 8 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

هەڵەبجە: 5 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا

کەشناسی ئاماژە بەوەش دەکات، ئەو ناوچانەی لە ناوچە شاخاوییەکانەوە نزیکن، ئەگەری بەفر و کڕێوەیان زۆرە و پێویستە هاووڵاتییان و شۆفێران لە کاتی هاتووچۆ لەو ناوچانەدا وریای گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا بن.