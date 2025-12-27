سبەی لە کەرکووک پشووی فەرمییە

پێش 40 خولەک

پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند: سبەی لە سەرجەم باخچەکانی ساوایان، ناوەندەکانی خوێندنی سەرەتایی، بنەڕەتی و ئامادەییەکان پشووی فەرمی دەبێت.

پارێزگای کەرکووک لە ڕایگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوەدا، سبەی یەکشەممە 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە سەرجەم باخچەکانی ساوایان، ناوەندەکانی خوێندنی سەرەتایی، بنەڕەتی و ئامادەییەکان، پشووی فەرمی دەبێت.

بە گوێرەی ڕاگەینراوەکە، ڕاگرتنی دەوام لە باخچەکانی ساوایان و ناوەندەکانی خوێندنی سەرەتایی و بنەڕەتی و ئامادەیی، بۆ هۆکاری نالەباری کەشوهەوا دەگەڕێتەوە، جەختی لەوەشکردووەتەوە، بە گوێرەی ڕاپۆرتی کەشناسی و پەروەردەی کەروکووک، لە پێناو پاراستنی سەلامەتیی گیانی قوتابییان و خوێندکاران، بڕیارداوە ڕۆژی یەکشەممە بکرێت بە پشووی فەرمی.

ئاماژەی بەوەشکردووە، دەوام لە فەرمانگە حکوومییەکان و پەیمانگە و کۆلێژەکان بە شێوەیەکی ئاسایی بەردەوام دەبێت و ئەم پشووە ئەوان ناگرێتەوە.