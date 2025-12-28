سیاسەتمەدارانی باکووری کوردستان: تاکە چارەسەر بۆ سووریا سیستمی فیدراڵییە

پێش دوو کاتژمێر

لەم دواییانەدا حکوومەتی تورکیا و دیمەشق فشارەکانیان لەسەر هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) چڕکردووەتەوە. ئامانجی فشارەکان جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی 10ی ئادارە. میدیاکانی تورکیاش بەردەوام باس لە ئەگەری ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی هەسەدە دەکەن.

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە، لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسی ڕۆیتەرز ڕایگەیاندبوو، ئەوان پابەندی ڕێککەوتنەکانن. هەروەها گوتی، سەبارەت بە تێکەڵکردنی هێزە سەربازییەکان گەیشتوونەتە تێگەیشتنێکی هاوبەش؛ بەڵام دیمەشق ئەو لێدوانەی ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند، هیچ ئەنجامێکی کردەیی و ڕێککەوتنێکی لەو شێوەیە نییە.

لەلایەکی دیکەوە، عەلائەددین ئاراس، ئەندامی ئەنجوومەنی پارتی سۆسیالیستی کوردستان (پەسەکە)، ئاماژەی بەوە کرد، کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان خوازیاری پێگەیەکی سیاسیی تایبەت بەخۆیانن. ئاراس ئەوەشی گوت، بوونی سیستەمێکی ناوەندی لە سووریا چارەسەری کێشەکان ناکات.

ئادەم گەڤەری، پەرلەمانتاری پێشووی هەدەپە، ڕایگەیاند، بەهۆی دەستوەردانی تورکیا، ئێران و ئەمەریکا، ئارامی لە سووریا بەرقەرار نابێت. گەڤەری گوتی: "بەهۆی کوردەوە ڕژێمی سووریا لاواز بوو و ئارامی بۆ ناوچەکە گەڕایەوە." ناوبراو تاکە چارەسەر بۆ دامەزراندنی سووریایەکی دیموکرات بە جێبەجێکردنی سیستەمێکی فیدراڵی دەزانێت.

ئەنقەرە سوورە لەسەر ئەوەی هەسەدە بە هەموو دامەزراوەکانییەوە بچێتە ناو ئیدارە و سوپای سووریاوە. هەروەها داوا دەکات بەپێی بانگەوازی پێشووی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، هەسەدە هەموو چەکەکانی دابنێت.

لە کۆتاییدا، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، ڕایگەیاند، ئەوان نایانەوێت ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دژی هەسەدە ئەنجام بدەن. ئەم لێدوانە دوای سەردانێکی فیدان و سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا بۆ دیمەشق هات.

کشانەوەی هێزەکانی تورکیا لە خاکی سووریا بە مەرجی سەرەکیی هەر ڕێککەوتنێک دادەنێت. ئەم دۆخە چارەنووسی کورد و ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریای خستووەتە نێو دۆخێکی ئاڵۆز و چاوەڕوانکراوەوە.