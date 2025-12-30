عادل باخەوان: لە بەغدا تەنیا ئەو کوردانە قبووڵکراون کە باس لە کوردبوون و بەرژەوەندییە باڵاکانی هەرێمی کوردستان ناکەن

پێش 24 خولەک

عادل باخەوان، بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق، هۆشداری دەدات لەوەی کە ململانێکانی ئەم دواییەی ناو پەرلەمانی عێراق تەنیا کێشەی پۆست و پلە نین، بەڵکو گوزارشت لە شکستێکی بونیەوی و قووڵ دەکەن کە ئامانج لێی بێدەنگکردنی ناسنامەی نەتەوەیی کوردە لە بەغدا، ئەو دوورخستنەوەی شاخەوان عەبدوڵڵا وەک سەرکەوتنی ئەو گوتارە دادەنێت کە دەیەوێت نوێنەرانی کورد تەنیا وەک پاشکۆیەکی بێدەنگ لە ناوەندەکانی بڕیاردا بمێننەوە.

بەڕێوەبەری ناوەندی فەرەنسی بۆ توێژینەوە دەربارەی عێراق لە شیکردنەوەیەکدا ئاماژە بەوە دەکات، بەپێی ئەزموون و گفتوگۆکانی لەگەڵ ناوەندەکانی بڕیار لە بەغدا، تێگەیشتنێکی سیاسی باڵادەست هەیە کە هەر نوێنەرێکی کورد، بێ گوێدانە لایەنی سیاسییەکەی (پارتی، یەکێتی، یان هەر هێزێکی دیکە)، ئەگەر بەرگری لە مافەکانی گەلی کوردستان و کەرکووک و هەڵەبجە بکات، لە لایەن ناوەندی بڕیارەوە لە بەغدا ڕەت دەکرێتەوە.

باخەوان پێیوایە لە بەغدا تەنیا ئەو کوردانە قبووڵکراون کە باس لە کوردبوون و بەرژەوەندییە باڵاکانی هەرێمی کوردستان ناکەن و بە کوردی نادوێن، بەڵکو تەنیا وەک عێراقییەکی بێدەنگ ڕەفتار دەکەن کە هەمیشە دووپاتی دەکەنەوە نوێنەری هەموو عێراقن نەک تەنیا کوردستان.

ئەو جەخت دەکاتەوە کە مافی پێکهاتەکانی دیکەی وەک شیعە و سوننەیە بەرگری لە جڤاتەکانی خۆیان بکەن، بەڵام هەمان ماف بۆ کورد بە ڕەوا نابینرێت.

بە گوتەی ئەم توێژەرە، گۆڕینی کاندیدی پارتی و دوورخستنەوەی شاخەوان عەبدوڵڵا، جۆرێکە لە چاوترساندنی هەموو ئەو کوردانەی لە بەغدا کار دەکەن.

ئەم هەنگاوە وەک پەیامێکی مەترسیدار دەبینێت کە ئاڕاستەی هەموو سیاسییە کوردەکان کراوە، بەوەی هەر کەسێک بیەوێت بەرگری لە مافە نەتەوەییەکان بکات، هەمان چارەنووسی دوورخستنەوەی دەبێت.

باخەوان کۆی ئەم دۆخە بە شکاندنی شکۆی (کوردبوون) لە عێراقی نوێدا وەسف دەکات و پێیوایە کێشەکە زۆر لە وەرگرتنی پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان مەترسیدارترە.

ئەم کاردانەوەیەی عادل باخەوان دوای ئەوە دێت کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە ژێر فشاری لایەنە سیاسییەکان و ئاستەنگە یاساییەکاندا، ناچار بوو کاندیدی خۆی بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە شاخەوان عەبدوڵڵاوە بگۆڕێت بۆ فەرهاد ئەتروشی.

شاخەوان عەبدوڵڵا لە خولی ڕابردوودا بە هەڵوێستە نەتەوەییەکانی و داکۆکیکردن لە مافەکانی کورد لە نێو پەرلەمان ناسرابوو، کە ئەمەش کاردانەوەی بەشێک لە هێزە سیاسییەکانی عێراقی لێکەوتەوە.