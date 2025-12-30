هەرێم کەمال ئاغا: پێویستە لایەنە کوردییەکان لە بەغدا یەک‌ هەڵوێستبن

پێش کاتژمێرێک

هەرێم کەمال ئاغا ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە لە حکوومەتی نوێی عێراق پرسی بودجە و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەیەکجاری بنبڕ بکرێت.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، هەرێم کەمال ئاغا، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بە کۆدەنگی لایەنە سیاسییە کوردییەکان توانرا، فەرهاد ئەترووشی کە پشکی کورد بوو بۆ ئەو پۆستە هەڵبژێردرێت و ببێتە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق.

هەرێم کەمال ئاغا گوتی: بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق گفتوگۆ لە نێوان لایەنە سیاسییەکان بەردەوامە، بەڵام تاوەکوو ئێستا هیچ ئەنجامێکی نەبووە و هیوادارین لە داهاتوو ئەنجامی باشی هەبێت، پێویستە لە حکوومەتی داهاتووی عێراق بەرنامە و داخوازییەکانی کوردی تێدابێت.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، پێویستە پرسی مووچە و بودجەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەیەکجاری بنبڕ بکرێت.