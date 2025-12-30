فەرهاد ئەترووشی بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرا

پێش 12 خولەک

فەرهاد ئەترووشی، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان، بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەڵبژێردرا.

سێشەممە 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەرهاد ئەترووشی، دوای ئەوەی خۆی کاندید کرد و هاتە نێو کێبڕکێی دەنگدانەکەوە، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان، بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەڵبژێردرا.

دەنگدانەکە بەو شێوەیە بوو:

فەرهاد ئەترووشی: 178 دەنگ.

ڕێبوار کەریم: 104 دەنگ.

فەرهاد ئەترووشی کێیە؟

فەرهاد ئەمین سەلیم ئەترووشی.

لە ساڵی 1976 لە دهۆک لەدایک بووە.



لە ساڵی 2010 تاوەکوو 2014 ئەندامی پەرلەمانی عێراق بووە.

لە ساڵی 2014 تاوەکوو 2020، پارێزگاری دهۆک بووە.

سەرۆک لیستی پارتی بوو لە پارێزگای دهۆک بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق.

نوێ دەکرێتەوە.