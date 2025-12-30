فەرهاد ئەترووشی: نییەتمان ئەوەیە لەگەڵ عێراق سەرەتایەکی نوێ دەست پێبکەین

پێش 36 خولەک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، ڕایگەیاند: وەک پارتی نییەتمان ئەوەیە لەگەڵ عێراق سەرەتایەکی نوێ دەست پێبکەین و ئامانجمانە لەسەر بنەمای هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان کێشەکان چارە بکەین.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: سەرۆک بارزانی بەردەوام لەسەر هێڵ بووە لەگەڵییان بۆ چارەکردنی کێشەی هەڵبژاردنی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان و بەهەوڵی سەرۆک بارزانی کێشەکە چارە کرا.

جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، ئاماژەی بەوە دا، چاوەروانییەکانیان ئەوەیە لە قۆناغی داهاتوودا دەستوور وەک خۆی جێبجێ بکرێت.

گوتیشی: وەک پارتی نییەتییان ئەوەیە لەگەڵ عێراق سەرەتایەکی نوێ دەست پێبکەن و ئامانجییانە لەسەر بنمای هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان کێشەکان چارە بکەن.

لە بارەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری عێراق، ئەترووشی ڕایگەیاند: پێشبینی دەکەین لە نزیکترین کاتدا لایەنەکان بکەونەوە گفتوگۆ بۆ یەکلایی کردنەوەی ئەم پۆستە.

سەبارەت بەوەی ئایا پارتی کاندیدی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار دەبێت، فەرهاد ئەتروشی ڕوونی کردەوە، ئێستا زووە باس لەو بابەتە بکرێت و بریاری کۆتایی بە دەست سەرکردایەتیی پارتییە بۆ بوون یاخود نەبوونی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار.