گوهدار شێخۆ: بە بڕی نزیکەی 400 ملیۆن دۆلار وەبەرهێنان لە زاخۆ کراوە
سەرپەشتیاریی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ دەڵێت: ساڵی 2025 ساڵێکی پڕ پێشکەوتن و پرۆژە بوو بۆ زاخۆ و پڕ بوو لە دەستکەوت و بەرەوپێشچوون و جوانی.
چوارشەممە 31ی کانوونی یەکەمی 2025، گوهدار شێخۆ سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ستایشی ڕۆڵی کابینەی نۆیەم و سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی کرد لە جێبەجێکردنی زیاتر لە 100 پرۆژەی خزمەتگوزاری کە ڕێگاوبان، ئاو، کارەبا، پەروەردە، تەندروستی، گەشتیاری لەخۆ دەگرێت و زۆربەی ئەو پرۆژانە جێبەجێکراون و بەشێکی دیکەشیان لە جێبەجێکردندان و کارکردن تیایاندا بەردەوامە.
گوهدار شێخۆ ئەوەشی خستە ڕوو، بەر لە ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لە ساڵی 2021دا 65%ی شەقامەکانی زاخۆ قیر نەبوون و ئەوانەشی قیر کرابوون زۆر کۆن و لەکار کەوتبوون، بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆ 90%ی شەقامەکانی زاخۆ قیرتاو کراون و ئەوەی ماوەتەوە کارکردن تیایاندا بەردەوامە و لە ساڵی 2026 جێبەجێ دەکرێن. ئەمە جگە لەوەی 40 کارگەی بواری جۆراوجۆر لە زاخۆ کراوەتەوە.
هەروەها گوهدار شێخۆ ئاماژەشی دا، " لە زاخۆ بە بڕی نزیکەی 400 ملیۆن دۆلار وەبەرهێنان لە بواری جۆراوجۆر کراوە و یەک لە ئامانجەکانی هاندانی پرۆژەی وەبەرهێنان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، دابینکردنی دەرفەتی کارە بۆ گەنجان و خۆشبەختانە ئەو پرۆژانەی لە زاخۆ ئەنجامدراون دەرفەتی کاریان بۆ گەنجانی دەڤەرەکە ڕەخساندووە بۆیە جێبەجێکردنی ئەم جۆرە پرۆژانە لەلایەک داهاتی حکوومەت و لەلایەکی دیکەش داهاتی تاکیشی بەرز کردووەتەوە."
هەروەها لەبارەی سوودی ئەو فێستیڤاڵانەی کە لە زاخۆ بەڕێوەدەچن گوهدار شێخۆ گوتی،"هۆتێل و ڕێستوڕانتەکانی زاخۆ پڕن لە گەشتیار و ئەمەش بۆخۆی داهاتێکی باشە بۆ ئەو شوێنانە و ئەوەش وادەکات خەڵکی زاخۆ زیاتر کار بکەن و زاخۆ زیاتر بناسرێت و دەرفەتی کاری زیاتر بڕەخسێت."
گوهدار شێخۆ ئاماژەی دا، کۆمپانیایەکی تایبەت بە چاندنی پاقڵەمەنییەکان لە زاخۆ لە کار دەکات و بەرهەمیشی هەبووە و توێژینەوەکان ئەوەیان سەلماندووە کە خاکی زاخۆ باشترین زەوییە بۆ چاندنی پاقڵەمەنییەکان و ئەو کۆمپانیایە پلانی ستراتیژیی هەیە بۆ هەماهەنگی لەگەڵ جووتیاران و یارمەتیدانیان بۆ بەرزکردنەوەی کوالیتی بەرهەمەکانیان و ساغکردنەوەی لە ڕێگەی کارگەی کۆمپانیاکەوە کە بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا بچێتە بواری کارکردن.