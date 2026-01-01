وادەی کۆتاییهاتنی شەپۆلی بەفر و باران ڕاگەیەنرا

پێش 31 خولەک

بەگوێرەی دوایین پێشبینییەکانی کەشناسی، کە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 01ـی کانوونی دووەمی 2026ـەوە بڵاوکراوەتەوە، هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی بارانبارین و بەفربارین.

پێشبینییەکانی کەشوهەوا بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو:

ڕۆژی پێنجشەممە، 01-01-2026

ئاسمان بە تەواوی هەور دەبێت و لە زۆربەی ناوچەکان نمەباران و بارانی مامناوەند دەبارێت. لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنوورییەکانی وەک مێرگەسۆر، ئامێدی، سنووری ئیدارەی سۆران، بەشێک لە ئیدارەی ڕاپەڕین و چیای سەفین لە پارێزگای هەولێر، پێشبینی بەفربارین دەکرێت. هەروەها، ئەگەری بارینی بەفر و کرێوە لە سەنتەری پارێزگای دهۆک، دەوروبەری و ئیدارەی زاخۆ لە ئارادایە. لە کاتەکانی شەودا، ڕێژەی دابارینەکان زیاتر دەبێت.

خێرایی با: مامناوەند دەبێت لە نێوان (15 – 25) کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا، هەندێک کات چالاک دەبێت و خێراییەکەی بۆ سەرووی 35 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا بەرز دەبێتەوە.

ئاراستەی با: باشووری ڕۆژهەڵات دەبێت.

پلەکانی گەرما: بە بەراورد بە تۆمارکراوی دوێنێ، (1) تا (3) پلە بەرزتر دەبنەوە.

مەودای بینین: لە نێوان (7 – 9) کیلۆمەتر دەبێت، بەڵام لە کات و شوێنی داباریندا بۆ (3-5) کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.



ڕۆژی هەینی، 02-01-2026

ئاسمان بە هەوری تەواو دادەپۆشرێت. لە کاتەکانی بەیانیدا، کاریگەریی شەپۆلی باران و بەفربارین بەردەوام دەبێت، بەتایبەتی لە ناوچە سنوورییەکان و ناوچە شاخاوییەکان. لە کاتەکانی شەودا، کاریگەریی ئەم شەپۆڵە لاواز دەبێت و کۆتایی دێت.

- خێرایی با: لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەگۆڕێت، لە نێوان (10 – 20) کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا.

- ئاراستەی با: باکووری ڕۆژئاوا دەبێت.

- پلەکانی گەرما: بە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، نزیکەی (1) تا (3) پلە نزمتر دەبنەوە.

- مەودای بینین: لە نێوان (7 – 9) کیلۆمەتردا دەبێت و لە کاتی داباریندا بۆ (3-5) کیلۆمەتر دادەبەزێت.



بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو (پلەی سیلیزی):

- هەولێر: 7

- سلێمانی: 4

- دهۆک: 5

- زاخۆ: 4

- کەرکووک: 9

- هەڵەبجە: 6

- گەرمیان: 8